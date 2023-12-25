Meral Akşener'in aday gösterdiği İYİ Partili isim istifa etti! 

25 Aralık 2023 18:01 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 00:42

Yerel seçimlere 97 gün kala İYİ Parti'deki istifaların ardı arkası kesilmiyor. Parti GİK'inden çıkan karara göre, yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme kararı alan İYİ Parti'den bir istifa furyasına bir isim daha katıldı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Tuzla Belediye Başkan Adayı olarak duyurduğu Akın Gürkan İYİ Parti’den ayrıldığını açıkladı. X plartformundan açıklamalarda bulunan Gürkan, "Partimizin İl Başkanı tarafından uğradığım haksız iftira ve yapılan kumpaslardan dolayı bu kadar emek verdiğim partimden ayrılma kararı almış bulunmaktayım" dedi.

"GÖREVİMİ ALNIMIN AKIYLA TAMAMLADIM"

Gürkan, sosyal medya X hesabından paylaştığı mesajda şunları söyledi:

"Saygı ve teamüller, çok kıymetli seçmenler, basın mensupları ve Büyük Türk Milleti. Ülkemizin birtakım eller ile içeriden devşirilen güçler vasıtasıyla Atatürk İlkelerinin ışığından karanlıklara doğru hızla sürüklendiği bir dönemde tüm işlerimi bırakarak Vatan için siyasete girme sorumluluğunu her Türk evladı gibi üstlendim. Milletimizin aydınlık yarınlarına umut olacağını düşündüğüm İYİ Parti'de Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in liderliğinde bilgim ve birikimim doğrultusunda bana tevdi edilen tüm sorumlulukları eksiksiz yerine getirerek görevimi alnımın akıyla tamamladım.

Anadolu'nun birçok yerinde gerek alt yapı gerek üst yapı hizmetleri ile ülkeme ve insanlarıma büyük katkılar sağladım. Köklü aile geleneğinden gelen biri olarak yaşamımın büyük kısmını Tuzla'da geçirdim. Tuzlalıların bana yönelttiği büyük teveccühle yine Tuzla'dan Belediye Başkan Adayı olmak üzere partime başvuruda bulundum. Tuzlalıların yoğun isteklerinin parti üst kademesi tarafından değerlendirilmesi sonucu İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in tensipleriyle İYİ Parti Tuzla Belediye Başkan Adayı olarak seçim çalışmalarıma başladım.

"İL BAŞKANI YÜCEL COŞKUN HİÇBİR HAMLE YAPMAYARAK KONUYU ADETA SÜRÜNCEMEDE BIRAKTI"

Tüm bu olumlu gelişmeler yaşanırken; teamüller gereği atamayla İYİ Parti Meclis Grup Başkan Vekili olmuş Sayın İbrahim Özkan kendi sebeplerini öne sürerek istifa etti. Bu istifanın ardından Grup Başkan vekilliği pozisyonu boş kaldı. Aynı gün yapılacak grup başkan vekilliği seçimi için, İYİ Parti İstanbul Yerel Yönetimlerden sorumlu İl Başkan Yardımcısı Nurettin Sağırkaya İBB'ye gelerek benim ve iki arkadaşımın belediye başkan adaylığı olduğu için, grup başkan vekili adayı olamayacağını söyledi ve 'seçin birini gitsin' dedi. Ben bu olayın yaşandığı gece İl Başkan Yardımcısı Nurettin Sağırkaya'yı arayarak tıpkı, ilk günden bu güne kadar yapılan uygulamalar gibi Grup Başkan Vekili'nin atama usulüyle yapılmasını, aksi takdirde tüzüğün 56. maddesi gereği seçim yapılmasının zorunlu olduğunu ve bu durumun da bir kargaşaya yol açabileceğini kendisine ilettim.

Nurettin Bey bu konuyu İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun'a ilettiğini onun da 'akşamı bekleyelim' cevabını verdiğini öğrendim. Aynı gece benimle beraber diğer İBB Meclis üyelerinin de aynı konuyla ilgili Yücel Coşkun'u ve Nurettin beyi aradığını da daha sonra öğrendim. Fakat İl Başkanı Yücel Coşkun hiçbir hamle yapmayarak konuyu adeta sürüncemede bıraktı. Kimse aday olmayınca Sayın İbrahim Özkan tekrar aday olmak istedi fakat ben bunun doğru olmayacağını belirterek seçim kararı alınacak toplantıyı terk ettim. Ardından yapılan toplantı sonrası seçim kararı alınmış ve tüzüğün 56. Maddesi gereği İbrahim Özkan tekrar Grup Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

Benim ise tüm bu toplantı kararı alma ve seçim yapma sürecinde farklı toplantı ve televizyon programlarında olduğum kamera ve televizyon görüntülerinde sabittir. Ardından tüzüğün 56. Maddesi gereği kanuna uygun olarak Suat Sarı ve ben hariç yapılan oylamada Sayın İbrahim Özkan'ın Grup Başkan Vekili seçildiği grup karar defteri herkesin imzası bulunduğu şekilde önüme getirildi. Yasaya aykırı bir işlem yapılmadığı için ben de grup kararını imzaladım.

"PARTİ İÇİNDE GERÇEKLEŞEN KUMPASLAR..."

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun'un her şeyden bir gün önce haberinin olmasına rağmen ve tüm bu olayların önüne geçebilme fırsatı varken her hangi bir eylemde bulunmamıştır. Teamülleri uygulayarak ivedilikle bir Grup Başkan Vekili atayacağına, kargaşa çıkmasını beklemiş, ardından da genel merkez ve televizyonlarda kendisinin oylama yapılacağından haberinin olmadığını doğru olmayan bir şekilde beyan etmiştir. Ardından tüm meclis üyelerini tedbirli olarak ihraç istemiyle İl disiplin kuruluna sevk ederek bir komplonun ikinci aşamasını icra etmiştir.

Genel merkezimize ve Genel Başkanımıza gereken tüm bilgilendirmeleri yaptıktan sonra hakkımda verilecek kararı saygı ve sükûnetle beklerken, Sayın İbrahim Özkan'ın katıldığı bir haber programına bağlanan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun hakkımda gerçek dışı beyanlarda bulunmuştur. Parti içinde ilerleyen ve gizli kalması gereken parti içi disiplin sürecini ifşa etmiştir. Hatta o kadar ileri gitmiştir ki şahsımın onur ve haysiyetini hedef alarak bizzat Genel Başkanımız tarafından Tuzla sakinlerinin istekleri de göz önüne alınarak ilan edilen Belediye Başkan adaylığından, seçime bir hafta kala, başka bir parti lehine çekileceğimi düşündüğü iftirasında bulunmuştur. Yaşamı boyunca haysiyeti ve şerefi için var olan ben Akın Gürkan ve aile bireylerim bu iftiralar ve saldırılar karşısında büyük bir şok ile derin bir hayal kırıklığı yaşadığımızı belirtmek isterim.

Haklı olmamıza rağmen; partimize olan saygımızdan ve aldığımız terbiye gereği parti içi disiplin süreçlerini büyük bir gizlilikle takip ederken, bizatihi partimizin İl Başkanı tarafından uğradığım bu haksız iftira ve yapılan kumpaslardan dolayı bu kadar emek verdiğim partimden ayrılma kararı almış bulunmaktayım. Parti içinde gerçekleşen kumpaslar ve kişisel ikbal hırslarından uzaklaşarak Yüce Türk Milletinin hizmetinde çalışmalarıma devam edeceğimi beyan ederim. Saygım ve teamüllere olan inancımdan dolayı daha fazla haksızlığa uğramadan, İYİ Parti'den istifa ettiğimi kamuoyuna saygı ile duyururum. Yaşasın Yüce Türk Milleti."