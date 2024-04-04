04 Nisan 2024 01:39 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 01:39
1. Lig'de küme düşen ilk takım belli oldu! Sadece 2 galibiyet...
Trendyol 1. Lig’de 2023-2024 sezonunda küme düşen ilk takım Giresunspor oldu.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
Trendyol 1. Lig’de küme düşen ilk takım belli oldu. Ligde 7 puanla son sırada yer alan Serhat Güller yönetimindeki Bitexen Giresunspor, rakiplerinin puan almasıyla birlikte küme düşmeyi garantiledi.
SADECE 2 KEZ KAZANDILAR
Ligde şu ana kadar 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 21 mağlubiyet yaşayan Giresunspor, 7 puanla son sırada bulunuyor.
Altay 15 ve Tuzlaspor 28 puanla düşme hattında yer alıyor. Şanlıurfaspor ve Adanaspor ise 30'ar puanla düşme hattının üstünde sıralanıyor.
Kaynak: TGRT Haber