1. Lig'de küme düşen ilk takım belli oldu! Sadece 2 galibiyet...

04 Nisan 2024 01:39 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 01:39

Trabzon'da bir grup taraftar, TFF'yi protesto etti

Trabzon'da bir grup taraftar, TFF'yi protesto etti

Trendyol 1. Lig’de küme düşen ilk takım belli oldu. Ligde 7 puanla son sırada yer alan Serhat Güller yönetimindeki Bitexen Giresunspor, rakiplerinin puan almasıyla birlikte küme düşmeyi garantiledi.

SADECE 2 KEZ KAZANDILAR

Ligde şu ana kadar 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 21 mağlubiyet yaşayan Giresunspor, 7 puanla son sırada bulunuyor.

Altay 15 ve Tuzlaspor 28 puanla düşme hattında yer alıyor. Şanlıurfaspor ve Adanaspor ise 30'ar puanla düşme hattının üstünde sıralanıyor.