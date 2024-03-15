2 maçta 11 gol... Liverpool Avrupa Ligi'nde şov yaptı!

15 Mart 2024 06:11 - Güncelleme : 15 Mart 2024 06:11

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İngiliz devi Liverpool, Çek temsilcisi Sparta Prag'ı konuk etti. Anfield Road'da oynanan karşılaşmada gülen taraf 6-1 gibi farklı bir skorla Liverpool oldu.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Darwin Nunez, 8. dakikada Bobby Clark, 10. dakikada Muhammed Salah, 14 ve 55. dakikada Cody Gakpo, 48. dakikada Dominik Szoboszlai kaydetti. Sparta Prag'ın tek golü 42. dakikada Veljko Birmancevic'ten geldi.

2 MAÇTA 11 GOL

Bu sonuçla birlikte ilk maçı 5-1 kazanan Liverpool, bu maçıda 6-1 kazanarak toplam 11-2'lik skorla adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.