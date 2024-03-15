15 Mart 2024 06:11 - Güncelleme : 15 Mart 2024 06:11
2 maçta 11 gol... Liverpool Avrupa Ligi'nde şov yaptı!
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu mücadelesinde Sparta Prag'ı konuk eden Liverpool, iki mücadeleden toplamda 11-2'lik skorla ayrıldı. İngiliz devi adını bir üst tura yazdırmayı başardı.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İngiliz devi Liverpool, Çek temsilcisi Sparta Prag'ı konuk etti. Anfield Road'da oynanan karşılaşmada gülen taraf 6-1 gibi farklı bir skorla Liverpool oldu.
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Darwin Nunez, 8. dakikada Bobby Clark, 10. dakikada Muhammed Salah, 14 ve 55. dakikada Cody Gakpo, 48. dakikada Dominik Szoboszlai kaydetti. Sparta Prag'ın tek golü 42. dakikada Veljko Birmancevic'ten geldi.
2 MAÇTA 11 GOL
Bu sonuçla birlikte ilk maçı 5-1 kazanan Liverpool, bu maçıda 6-1 kazanarak toplam 11-2'lik skorla adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı