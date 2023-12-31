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31 Aralık 2023 23:21 - Güncelleme : 31 Aralık 2023 23:28

2023’ün en iyi 10 futbolcusu açıklandı! İşte Ronaldo’nun tepkisi

IFFHS, 2023 yılının en iyi 10 futbolcusunu açıkladı. Listede yer verilmeyen Ronaldo, 'kahkaha emojisi' ile tepki gösterdi.

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
2023’ün en iyi 10 futbolcusu açıklandı! İşte Ronaldo’nun tepkisi
Cristiano Ronaldo, Lionel Messi

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun belirlediği 2023 yılının en iyi 10 futbolcusunu içeren liste paylaşıldı.

Listede yer verilmeyen Cristiano Ronaldo, gönderiye 'kahkaha emojisi' kullanarak tepki gösterdi.

IFFHS'nin değerlendirmesine göre yılın en iyi 10 futbolcusu şu şekilde:

2023’ün en iyi 10 futbolcusu açıklandı! İşte Ronaldo’nun tepkisi

10- Lautaro Martinez (İnter): 7 puan

2023’ün en iyi 10 futbolcusu açıklandı! İşte Ronaldo’nun tepkisi

9- Vinicius Junior (Real Madrid): 8 puan

2023’ün en iyi 10 futbolcusu açıklandı! İşte Ronaldo’nun tepkisi

8- Bernardo Silva (Manchester City): 9 puan

2023’ün en iyi 10 futbolcusu açıklandı! İşte Ronaldo’nun tepkisi

7- Harry Kane (Tottenham-Bayern Münih): 18 puan

2023’ün en iyi 10 futbolcusu açıklandı! İşte Ronaldo’nun tepkisi

6- Kevin De Bruyne (Manchester City): 27 puan

2023’ün en iyi 10 futbolcusu açıklandı! İşte Ronaldo’nun tepkisi

5- Jude Bellingham (Dortmund-Real Madrid): 34 puan

2023’ün en iyi 10 futbolcusu açıklandı! İşte Ronaldo’nun tepkisi

4- Rodri (Manchester City): 55 puan

2023’ün en iyi 10 futbolcusu açıklandı! İşte Ronaldo’nun tepkisi

3- Lionel Messı (PSG - İnter Miami): 85 puan

2023’ün en iyi 10 futbolcusu açıklandı! İşte Ronaldo’nun tepkisi

2- Kylian Mbappe (PSG): 105 puan

2023’ün en iyi 10 futbolcusu açıklandı! İşte Ronaldo’nun tepkisi

1- Erling Haaland (Manchester City): 208 puan

 

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Cristiano RonaldoLionel Messi
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