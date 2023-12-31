2023’ün en iyi 10 futbolcusu açıklandı! İşte Ronaldo’nun tepkisi

31 Aralık 2023 23:21 - Güncelleme : 31 Aralık 2023 23:28

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun belirlediği 2023 yılının en iyi 10 futbolcusunu içeren liste paylaşıldı.

Listede yer verilmeyen Cristiano Ronaldo, gönderiye 'kahkaha emojisi' kullanarak tepki gösterdi.

IFFHS'nin değerlendirmesine göre yılın en iyi 10 futbolcusu şu şekilde:

10- Lautaro Martinez (İnter): 7 puan

9- Vinicius Junior (Real Madrid): 8 puan

8- Bernardo Silva (Manchester City): 9 puan

7- Harry Kane (Tottenham-Bayern Münih): 18 puan

6- Kevin De Bruyne (Manchester City): 27 puan

5- Jude Bellingham (Dortmund-Real Madrid): 34 puan

4- Rodri (Manchester City): 55 puan

3- Lionel Messı (PSG - İnter Miami): 85 puan

2- Kylian Mbappe (PSG): 105 puan

1- Erling Haaland (Manchester City): 208 puan