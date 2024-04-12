2024 Avrupa Badminton Şampiyonası'nda yarı finale Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin çıktı

12 Nisan 2024 19:10 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 19:12

Türkiye Badminton Federasyonu'nun duyurusuna göre, Almanya'nın Saarbrücken kentinde gerçekleşen 2024 Avrupa Badminton Şampiyonası'nda Türk sporcular Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin çifti, çift kadınlar kategorisinde ülkemizi temsil ederek önemli bir başarı elde etti. İnci ve Erçetin çifti, çeyrek finalde Danimarkalı rakiplerini mağlup ederek adlarını yarı finale yazdırdı.

YARI FİNAL İÇİN HAZIRLIK

Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin, bronz madalyayı garantileyerek yarı finale yükseldi. Yarınki yarı final mücadelesinde, Türk sporcuların rakipleri ise bugün oynanacak maçların sonucuna göre belli olacak.

Başarılarıyla Türk badminton severlerin gururu olan İnci ve Erçetin'e yarı final mücadelesinde başarılar diliyoruz!