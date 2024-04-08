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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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08 Nisan 2024 17:05 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 17:08

2024 Paris Olimpiyatları 26 Temmuz - 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacak

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı 2024 Paris Olimpiyatları'na katılacak. Beklenen oyunların tarihleri ve detayları açıklandı. İşte 2024 Paris Olimpiyatları'nın başlangıç ve bitiş tarihleri...

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
2024 Paris Olimpiyatları 26 Temmuz - 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacak

2024 Paris Olimpiyatları, sporseverlerin heyecanla beklediği bir etkinlik haline geldi. Özellikle Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın gösterdiği başarı, bu etkinliğin ne zaman yapılacağına dair merakı artırdı. İşte, 2024 Paris Olimpiyatları'nın tarihleri ve detayları...

PARİS 2024 OLİMPİYATLARI NE ZAMAN?

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz - 11 Ağustos 2024 tarihleri ​​arasında düzenlenecek. Bu tarih aralığında, 32 spor dalında, 35 yarışma tesisinde, yaklaşık 10.500 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek. Oyunlar sırasında 306 madalya yarışması düzenlenecek.

2024 Paris Olimpiyatları 26 Temmuz - 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacak - 1. Resim

FİLENİN SULTANLARI NE ZAMAN MAÇ YAPACAK?

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri'nde 6'da 6 yaparak olimpiyatlara girmeyi garantiledi. Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yer alacak. Maç programları ise organizasyonun resmi açılışına yakın tarihlerde açıklanacak. Sporseverler, milli duyguları kabartmak için heyecanla maçların başlamasını bekliyor.

Kaynak: TGRT Haber
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