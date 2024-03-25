2026 Kış Olimpiyatları İtalya'da yapılacak

25 Mart 2024 18:32 - Güncelleme : 25 Mart 2024 18:35

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, 2026 Kış Olimpiyatları'nın İtalya'nın Milano ve Cortina kentlerinde düzenleneceğini duyurdu. İtalya, üçüncü kez Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak.

IOC'UN KARARI: 2026 KIŞ OLİMPİYATLARI İTALYA'DA

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin yapılan oylamasında Milano-Cortina (İtalya) adaylığı, Stockholm-Are (İsveç) adaylığını geride bırakarak 2026 Kış Olimpiyatları'nın ev sahibi oldu. İtalya tarihinde üçüncü kez Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak, daha önce 1956 Cortina ve 2006 Torino Olimpiyatları'nı gerçekleştirmişti.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, olimpiyatların ülke için bir rüya olduğunu belirtti. Milano-Cortina'nın seçilmesiyle İtalya'da büyük bir coşku yaşanırken, Conte, ülkenin tüm birlik ve beraberliğiyle bu başarıya ulaşıldığını vurguladı. Bu büyük organizasyon, İtalya'nın spor tarihinde unutulmaz bir kilometre taşı olacak.