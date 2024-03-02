3 yıllık anlaşma yapıldı! Süper Lig'in yayıncısı belli oldu!

02 Mart 2024 19:11 - Güncelleme : 02 Mart 2024 21:05

Yayın İhale Komisyonu'nun önerileri doğrultusunda belirlenen yayın ihalesi muhammen bedeli ve diğer kriterlerin sağlanması şartıyla, Süper Lig ve 1. Lig yayın haklarının devrine ilişkin olarak tüm ilgililere 2 Mart 2024 Cumartesi günü saat 13.00'e kadar tekliflerini iletmeleri için TFF tarafından süre verilmişti.

2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 futbol sezonlarına ilişkin TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının Devri hakkında düzenlenen ihalede Saran Medya ile beIN Sports (Digitürk) yer almıştı.

Saran Medya'nın teklifinin yıllık 140 milyon Dolar olduğu öğrenilirken, mevcut yayıncı kuruluş beIN ise 120 Milyon Dolar'da kalmıştı. Edinilen bilgiye göre; beIN bugün rakamı yükselterek yıllık 160 milyon Dolar'a (5 milyar TL) çıktı. Saran Medya ise teklifi artırmadı.

BEIN MEDIA GROUP KAZANDI

Beinsports adına TFF ihale komisyonuna yeni bir teklif götüren Digiturk, Süper Lig yayın haklarının yeniden sahibi oldu.

3 YIL VE 182 MİLYON DOLAR

TFF’nin yapacağı açıklama ile 3 yıllık yeni dönemin resmen başlaması bekleniyor.

Naklen yayın ihalesini Bein Media Group kazandı. Bein Sports kulüplere yıllık 182 milyon dolar ödeyecek. Ödemenin yarısı TL, yarısı dolar bazlı olacak. Gelecek yıl ödenecek TL tutarı TEFE/TÜFE'ye göre belirlenecek.