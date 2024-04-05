05 Nisan 2024 23:48 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 23:53
A Milli Takımımız, İsviçre'de 3 golle mağlup oldu
Kadın A Milli Takımımız, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup ilk maçında İsviçre'ye 3-1 mağlup oldu.
Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: Anadolu Ajansı, TGRT Haber
A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup ilk maçında İsviçre'ye deplasmanda 3-1 yenildi.
Zürih kentindeki Letzigrund Stadı'nda oynanan maçta İsviçre, 30 ve 78. dakikalarda Viola Calligaris, 52. dakikada Luana Bühler'in attığı gollerle galibiyete ulaştı.
Millilerin golünü, 80. dakikada Ece Türkoğlu kaydetti.
Elemelere mağlubiyetle başlayan ay-yıldızlılar, gruptaki ikinci maçında 9 Nisan'da Macaristan'ı konuk edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı, TGRT Haber