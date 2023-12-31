Aboubakar'a bir talip daha! İşte görüşmelerin başladığı kulüp

31 Aralık 2023 00:46 - Güncelleme : 31 Aralık 2023 00:47

üper Lig takımlarından Beşiktaş forması giyen ve performansı nedeniyle kadro dışı bırakılan Aboubakar'a bir takım daha talip oldu.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Brezilya Serie A Ligi ekiplerinden Gremio'nun, ocak ayında siyah-beyazlı takımdan ayrılması beklenen Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar'a talip olduğu belirtildi.

Haberde, görüşmelerin başladığı ve kulübün teklifi değerlendirmeye aldığı ifade edildi.

DAMAC FC PEŞİNDE

Bilindiği üzere Kamerunlu forvetin ismi geçtiğimiz günlerde bir takımla daha anılmıştı. Al Arabiya'da yer alan habere göre Aboubakar'ın menajerinin oyuncusunu Suudi Arabistan 1. Lig ekiplerinden Damac FC'ye teklif ettiği ve görüşmelerin başladığı iddia edilmişti.

ABOUBAKAR'IN BEŞİKTAŞ’A MALİYETİ

Vincent Aboubakar ile 21 Ocak 2023 tarihinde 2024-2025 sezonu sonuna kadar iki buçuk yıl artı bir yıl opsiyonlu olarak sözleşme imzalayan Siyah-Beyazlı takım, futbolcuya 1.140.000 Euro imza parası, 2022-2023 sezonu için net 1.555.000 Euro, kalan sezonlar için sezon başına net 3.110.000 Euro garanti ücrete ek olarak aldığı süre ve müsabaka türüne göre maç başına azami net 12.000 Euro maç başı ücreti ödeneceğini açıklamıştı.