Acun Ilıcalı, Hull City'e 3. milli futbolcuyu transfer ediyor

YUSUF YAZICI, HULL CİTY'NİN ÜÇÜNCÜ MİLLİ FUTBOLCUSU OLACAK
Gelişmeler sonrası Yusuf Yazıcı'nın Hull City'e transferi gerçekleşirse, İngiliz kulübünde Ozan Tufan ve Abdulkadir Ömür ile birlikte üçüncü milli futbolcu olacak.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, dış transferde dikkat çeken bir hamle yapmaya hazırlanıyor. İngiltere Championship ekibi Hull City, Lille forması giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile ilgileniyor.
Gelişmeler sonrası Yusuf Yazıcı'nın Hull City'e transferi gerçekleşirse, İngiliz kulübünde Ozan Tufan ve Abdulkadir Ömür ile birlikte üçüncü milli futbolcu olacak.
Lille ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Yusuf Yazıcı, bu sezon Fransız ekibinde çıktığı 36 maçta 10 gol attı ve 3 asist yaptı.