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Ramazan Vuslat
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30 Mart 2024 21:43 - Güncelleme : 30 Mart 2024 21:58

Acun Ilıcalı, Hull City'e 3. milli futbolcuyu transfer ediyor

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz Championship ekibi Hull City, Lille ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yı transfer listesine ekledi.

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Acun Ilıcalı, Hull City&#039;e 3. milli futbolcuyu transfer ediyor

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, dış transferde dikkat çeken bir hamle yapmaya hazırlanıyor. İngiltere Championship ekibi Hull City,  Lille forması giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile ilgileniyor.

YUSUF YAZICI, HULL CİTY'NİN ÜÇÜNCÜ MİLLİ FUTBOLCUSU OLACAK

Gelişmeler sonrası Yusuf Yazıcı'nın Hull City'e transferi gerçekleşirse, İngiliz kulübünde Ozan Tufan ve Abdulkadir Ömür ile birlikte üçüncü milli futbolcu olacak.

YUSUF YAZICI'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSİ

Lille ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Yusuf Yazıcı, bu sezon Fransız ekibinde çıktığı 36 maçta 10 gol attı ve 3 asist yaptı.

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Kaynak: TGRT Haber
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