Acun Ilıcalı'dan Türk hakemlerine sert sözler: Asla güvenmeyeceğim

Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü genel kurulu, Ülker Stadı'nda gerçekleştirildi. Fenerbahçe'de kulüp üyesi Acun Ilıcalı, Olağanüstü Genel Kurul'da açıklamalarda bulundu.

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Burada bu kalabalığı toplayabilmek, Ramazan gününde, hafta içi, bu kalabalığın burada olması gurur verici. Fenerbahçeli olduğum için bir kez daha gurur duyuyorum.

Ülkemizde ciddi derecede futbol kaosu yaşanıyor. Yurt dışında futboldan eğleniliyor, ülkemizde acı çekiliyor. Uzun süre düşündükten sonra şöyle bir kanaate vardım. Tek bir kelime söyleceğim o kelime kaosun sebebi, adalet. Nasıl bir ülkede hakimler adaleti sağlıyorsa spor dünyasında da hakemler adaleti sağlar. Aylardır yabancı hakem isteğim son 1 ayda tescillendi. Hakemlerimiz bu görevi yapacak durumda olmadıklarını elleriyle gösterdiler. Artık Türkiye'de belli bir süre Türk hakemlerinin görev almaması gerektiğini göstereceğim. Birincisi Trabzonspor maçı. Trabzonspor maçında provakatörler takıma vahşi saldırıyı yaptılar. Orada bir hakem olsaydı 60'ıncı dakikada maçı tatil edip, güvenliği sağlayabilirdi. O gün oradaki herkes olay olacağını biliyordu. Sahaya meşale atıldığı anda hakem meşaleye dönüyor, faulü filan görmüyor, o sırada faulü uyduruyor, sonra gol yiyoruz. Bir hakem futbolcuların can güvenliğini bu kadar tehlikeye atabilir mi? Bir hakem koca bir takıma linç edilme tehklikesi yaşatır mı?"

"TÜRK FUTBOLUNUN, TÜRK HAKEMLERİNİN GELDİĞİ NOKTA"

Acun Ilıcalı: "Hakemler konuşuyorlar, Galatasaray - Antalyaspor maçında hatalar var. Bu olabilir. Hugh Dallas'ın izlenimlerine baktığınız zaman, sahada ne gördün de vermedin diye soruyor. Sonra VAR'a gittin, VAR'da ne gördün de penaltıyı verdin diyor. Hakem de ben bir şey görmedim diyor. VAR'daki hakeme sen ne gördün diyor. Hakemin cevabı, hangi ruh halimdeydim bilmiyorum... Türk futbolunun, Türk hakemlerinin geldiği nokta... Şimdi soruyorum ruh halimi hatırlamıyorum derken ne demek istiyorlar? Koskoca Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın kaderi bir hakemin ruh haline mi bağlı olacak? Adam belki tatil hayali kuruyordu... Ne düşünüyordu bilmiyoruz."

"TÜRK HAKEMLERİNE GÜVENMİYORUM"

Acun Ilıcalı: "Eğer bu iki hakem arkadaş bu pozisyon için biz hala kararımızın arkasındayız, bu pozisyon penaltı deselerdi benim için sorun yoktu. Ama 1 hafta sonra penaltı değil diyorsa burada art niyet var, burada bir şeyler var, bir şey dönüyor derim. Bu dakikadan itibaren Türk hakemlerine güvenmiyorum. Asla da güvenmeyeceğim. Çünkü başımıza gelen olayların hepsinde suçlu kim? Şu sahada adamlar bayılıp ayılıyor. Oyun dışında bekletmez misin biraz? Yerde yuvarlanan adam gelip gol atıyor bize. Ben yabancı hakem uygulamasının acil şekilde başlamasını, sonuna kadar desteklememiz gerektiğini düşünüyorum. Hakkımızın yenilmesini kabul etmiyorum. Milyonlarca insanı bir hakemin ruh hali mutsuz edemez. Burada belki bugün 30 bin kişiyiz, ama 30 milyonu temsil ediyoruz. 30 milyon taraftarı bir hakem saçma kararlarıyla mutsuz edemez."

"FENERBAHÇE NE KADAR BÜYÜK BİR KULÜP OLDUĞUNU GÖSTERMİŞTİR"

Acun Ilıcalı: "Adaletin olmadığı yerde kaos olur. Herkese sesleniyorum. Futbolda adalet şu anda Türkiye'de yok. İsyanımız bu yüzden. Biz bu gücümüzle adaleti geri getireceğiz bu ülkeye. Futboldaki adaleti geri getireceğiz! Başkanımıza bir paragraf açmak istiyoyorum. Bu camia için maddi manevi tüm gücünü kullanan, haksızlıklara karşı dimdik duran, sessiz kalmayan, saldırılara rağmen pes etmeyen, bugün de bu büyük taraftarın buluşmasına vesile olan Ali Koç'a da buradan teşekkürlerimi ve kalbimi yolluyorum. Bugün Fenerbahçe ne kadar büyük bir kulüp olduğunu göstermiştir."