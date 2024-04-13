Adana'da sessiz gece! Puanlar paylaşıldı

13 Nisan 2024 21:06 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 21:15

Süper Lig'de görev alacak Portekizli VAR hakemleri belli oldu

Süper Lig'de görev alacak Portekizli VAR hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 32'nci haftasında Adana Demirspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi.Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadelede 0-0 sona erdi

Bu sonucun ardından iki takım da sahadan 1 puanla ayrıldı. Adana Demirspor puanını 40'a, Kayserispor ise 37'ye yükseltti.

Konuk Kayserispor'da 47. dakikada Boa Morte sarı kart gördü.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Adana Demirsporlu oyuncuların savunmada uzaklaştırmakta zorlandığı topa penaltı noktasından vuran Cardoso'nun şutu, kaleci Magomedaliev'de kaldı. Hızlıca oyunu başlatmak isteyen Magomedaliev'in verdiği pasta araya giren Boa Morte'nin müdahalesiyle topla buluşan Bourabia vuruşunda, Magomedaliev meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını engelledi.

17. dakikada hızlı gelişen ev sahibi atağında sağ kanada açılan topu alan Yusuf Sarı, şut açısı bulduktan sonra kaleyi düşündü. Meşin yuvarlak kaleciden geri geldi.

19. dakikada sağ kanatta Atal'ın ceza alanına girip yerden kaleye paralel gönderdiği topa, Nani ayaklarını uzattı ancak dokunamadı. Nani'nin, bu pozisyonla ilgili penaltı itirazında bulunması üzerine bir süre bekleyen maç hakem kararıyla kaldığı yerden devam etti.

31. dakika Yusuf Sarı'nın kullandığı köşe vuruşunda kaleci Bilal Bayazıt topu yumrukladı. Ceza alanı dışına seken topu içeri dolduran Atal'ın ortasında, Nani'nin vurduğu kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

33. dakikada ilerde topla buluşan Cadroso'nun ceza sahası yayına yerden gönderdiği pasa gelişine vuran Shukurov şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

45+3 dakikada Adana Demirspor gol şansından yararlanamadı. Uzatmaların son anlarında ceza sahası içinde topla buluşan Emre Akbaba'nın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

46. dakikada ikinci yarının ilk pozisyonu konuk ekipten geldi. Cardoso'nun sol kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Boa Morte'nin kafa vuruşunda top Magomedaliev'in kucağında kaldı.

49. dakikada sağ kanatta topu alan Yusuf Sarı, ceza yayına doğru ilerleyip şut açısı buldu. Yusuf Sarı'nın vuruşunda savunmadan geri gelen meşin yuvarlak, Balotelli'nin önüne düştü. İtalyan forvetin kalenin sağ alt köşesine gönderdiği topa uzanan Bilal Bayazıt, gole izin vermedi.

75. dakikada Adana Demirsporlu Atal'ın sağ ayağının dışıyla gönderdiği ara pasında ceza sahasında topla buluşan Mendoza ile kaleci Bilal Bayazıt çapıştı. Pozisyonda sol kolundan sakatlanan Kayserispor'un file bekçisi, saha içindeki tedavisinin ardından müsabakaya devam etti.

89. dakikada Adana Demirspor'un file bekçisi, kritik kurtarışında kalesini gole kapattı. Gravillon'un sektirdiği topta ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Nazon'un vuruşunda, Magomedaliev soluna uzanıp topu çıkardı.

Mücadele 0-0 sona erdi.

MAÇTAN BİLGİLER

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Mehmet Türkmen, Yusuf Bozdoğan, İbrahim Bozbey

Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliev, Atal, Gravillon, Semih Güler, Mohammadi, Michut (Dk. 71 Barasi), Maestro, Yusuf Sarı, Nani (Dk. 46 Mendoza), Emre Akbaba, Balotelli

Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Hasan Ali Kaldırım, Kolovetsios, Arif Kocaman, Gökhan Sazdağı, Bourabia, Shukurov, Ramazan Civelek (Dk. 78 Mane), Cardoso, Boa Morte (Dk. 90+3 Ackah), Bahoken (Dk. 78 Nazon)

Sarı kart: Dk. 47 Boa Morte (Mondihome Kayserispor)