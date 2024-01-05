Ajax’ın deneyimli oyuncusundan Beşiktaş açıklaması! Berghuis transferi gerçekleşecek mi?

05 Ocak 2024 18:16 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 18:25

Hollanda'nın köklü kulüplerinden Ajax'ta forma giyen tecrübeli oyuncu Steven Berghuis, Beşiktaş hakkında bir itirafta bulundu.

"BEŞİKTAŞ BENİMLE İLGİLENDİ"

ESPN'e açıklamalarda bulunan Berghuis, "Beşiktaş'ın benimle ilgilendiğini biliyorum ancak bu, geçtiğimiz yaz döneminde olan bir şeydi. Şu an çıkan haberler hakkında bir bilgim yok." ifadelerini kullandı.

" FUTBOLDA HER ŞEY OLABİLİR "

Ajax'ta kalmak istediğini söyleyen 31 yaşındaki oyuncu, "Transfer konusunda üç taraf var. Futbolda ne olacağını hiçbir zaman bilemezsiniz ama ben yazın ayrılmaktan yanayım. O yüzden şu anda bu konuda endişeli değilim. Ajax'ta kalmak istiyorum. Bence futbolda eğer bir ayrılık yaşanacaksa yaz aylarında olmalı, kışın değil. Yine de futbolda her şey olabilir. Sadece şu an kafamda bir ayrılık fikri yok." sözlerini sarf etti.

“AJAX'IN NE İSTEDİĞİ ÖNEMLİ”

Öte yandan Berghuis'in ayrılma ihtimali hakkında konuşan Ajax Teknik Direktörü John van 't Schip, "Berghuis, 31 yaşında ve hala kulüple 1.5 yıllık sözleşmesi var. Onunla oturup konuşulması gerekiyor. Berghuis ve Ajax'ın ne istediği önemli." dedi.

BU SEZONKİ AJAX KARİYERİ

Bu sezon Ajax formasıyla 19 resmi maça çıkan Berghuis, bu maçlarda 2 gol 8 asistlik performans gösterdi.