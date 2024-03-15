Tgrt Haber
Haberler>Spor>Galatasaray şikayetçi olmuştu! Ali Koç ve Selahattin Baki adliyede
15 Mart 2024 12:11 - Güncelleme : 15 Mart 2024 12:23

Galatasaray şikayetçi olmuştu! Ali Koç ve Selahattin Baki adliyede

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray'ın şikayeti üzerine ifadeye çağrılan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'ye destek amacıyla adliyeye geldi.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Galatasaray'ın şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'na ifade vermeye gelen Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'ye, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç da eşlik etti.

Galatasaray şikayetçi olmuştu! Ali Koç adliyeye geldi - 1. Resim

Yaklaşık yarım saat süren savcılık işlemlerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Ali Koç, "Selahattin Bey’in bir konusu vardı. Onun için geldik. Spekülasyon yapmayın diye söylüyoruz. Yapılan bir şikayetle ilgili Selahattin Bey basın sözcümüz olduğu için zaman zaman şikayetler olabiliyor. Selahattin Bey ifade verdi" dedi.

"DESTEK AMACIYLA GELDİM"

Ali Koç, "Destek amacıyla mı geldiniz" sorusuna ise "Yöneticiyim gelmez miyim?" diye cevap verdi. Ali Koç daha sonra adliyeden ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...