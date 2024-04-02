Ali Koç Fenerbahçe'nin Süper Kupa kararını açıkladı

02 Nisan 2024 21:01 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 21:17

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, olağanüstü genel kurulda flaş açıklamada bulundu. Başkan Koç, ligden çekilme ve Galatasaray ile Şanlıurfa'da oynanması planlanan Süper Kupa finaliyle ilgili önemli ifadeler kullandı..

İşte Ali Koç'un Süper Kupa Açıklaması:

"Burada iki opsiyonumuz var. Biri hiç çıkmamak. İkinci opsiyonumuz U19 takımıyla çıkmak. Bu görüş sürecinde radikal bir tepki olacaksa Süper Kupa'yla başlamalıyız dendi. Ben buna arkadaşlarımla beraber sonuna kadar katılıyorum. İlkesel sebeplerle katılıyorum. Ülke puanı, vatan millet sakarya diyeceksin, helal olsun diyeceksin, ondan sonra da 'rakibiniz kabul etmedi' diyeceksin.

Bir karar vermeliyiz, Süper Kupa maçına hiç çıkmama veya U19'la çıkma. Süper Kupa'ya çıkmazsan Türkiye Kupası ve Süper Kupa'ya katılamama. Yöneticilere 1-3 yıl hak mahrumiyeti, bizi yakalamışken bırakmazlar. Mali açıdan çok büyük bir bedeli var mı, bilmiyoruz. Geliri yok, onu biliyoruz. Bütün organizasyon için yapılan masrafları karşılamak zorundayız. Süper Kupa maçına U19 ile çıkma opsiyonunu sizlere soracağız.

Bir diğer opsiyonumuz önümüzdeki sezon Türkiye Kupası'na katılmama. En az 2 sezon Türkiye Kupası'na katılmamız gerektiği düşüncesindeyiz. Bir karar vermeliyiz. Süper Kupa'ya çıkmazsan Türkiye Kupası ve Süper Kupa'ya kalamıyorsunuz. problem değil. Daha önemlisi 3 ay ile 1 yıl arası hak mahrumiyeti var. Herhalde bizi yakalamışken bırakmazlar. Mali açıdan çok büyük bir bedeli var mı, bilmiyoruz. Geliri yok onu biliyoruz. Bütün organizasyon için yapılan masrafları karşılamak zorundayız.

Faili meçhul olay çözülene kadar Trabzon deplasmanına gitmeyelim opsiyonu var. Bu opsiyon aklımıza yatıyor ama sadece 3 puan değil 6 puan eksiliyor. Yarışı etkiler. Yine U-19'la gidelim fikri var.

TFF'nin istifaya çağrılması ve istifa için imza toplanması isteniyor. Sezon sonuna kadar yabancı hakem talep ediliyor. 1959 öncesi şampiyonluklarımız için hemen komisyon kurulup cevap verilmesi isteniyor. 2010-2011 Süper Kupa maçı için Beşiktaş'la birlikte hareket ederek hakkımız olan maça çıkmamız isteniyor."