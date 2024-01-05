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    • 05 Ocak 2024 23:33 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 00:18

    Ali Koç kararını açıkladı! Fenerbahçe'de aday olacak mı?

    Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber

    Son dakika haberi: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bir sonraki sezon aday olmayacağını açıkladı.

    Ali Koç kararını açıkladı! Fenerbahçe&#039;de aday olacak mı?
    Fenerbahçe, Ali Koç

    Ali Koç, Haziran 2024'te yapılacak seçimde Fenerbahçe başkanlığına aday olmayacağını açıkladı.

    Koç yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki kongrede aday olmayı düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

    "BUNLAR TESADÜF MÜ?"

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ayrıca, "Ali Koç başkanken Fenerbahçe ligde asla şampiyon olamaz! Fenerbahçe'nin 10 yıldır şampiyon olmamasını sportif tesadüf mü zannediyorsunuz? İkinci dönemin sonunda başkanlığa devam etmeyeceğimi söylüyorum ama asla 'asla' demem." şeklinde konuştu.

     
    Haberler>Spor>Ali Koç kararını açıkladı! Fenerbahçe'de aday olacak mı?
    Etiketler
    FenerbahçeAli Koç
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