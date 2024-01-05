Ali Koç kararını açıkladı! Fenerbahçe'de aday olacak mı?

05 Ocak 2024 23:33 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 00:18

Ali Koç, Haziran 2024'te yapılacak seçimde Fenerbahçe başkanlığına aday olmayacağını açıkladı.



Koç yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki kongrede aday olmayı düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.



"BUNLAR TESADÜF MÜ?"



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ayrıca, "Ali Koç başkanken Fenerbahçe ligde asla şampiyon olamaz! Fenerbahçe'nin 10 yıldır şampiyon olmamasını sportif tesadüf mü zannediyorsunuz? İkinci dönemin sonunda başkanlığa devam etmeyeceğimi söylüyorum ama asla 'asla' demem." şeklinde konuştu.



