Ali Koç'tan kupa sonrası veda mesajı: Seneye biz yokuz

26 Mart 2024 19:08 - Güncelleme : 26 Mart 2024 19:11

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kupayı kazanan Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı ile bir araya geldi. Voleybol takımı hakkında konuşan Ali Koç'tan veda gibi açıkladı.

Önümüzdeki sene biz yokuz diyen Başkan Ali koç'un açıklamaları şu şekilde:

Genç, tecrübeyle harmanlamanmış bir ekibimiz var. Sizi mutlu, başarılı görünce bütün camiaya motivasyon oluyor. Kendinize has da seyirciniz var. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Camiayı çok doğru bir zamanda mutlu ettiniz. Ama bu daha başlangıç, yapacak çok işimiz var. Önümüzdeki sene biz yokuz ama bu takım var. Belki daha kuvvetli bir takım olacak"

"ÖNÜMÜZDEKİ SENE ÇOK DAHA RAHAT ŞAMPİYONLUKLARA ULAŞACAK"

"Hepinizin yolu açık olsun." diyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sağlık olsun. Ama lig kupasını kayıtsız şartsız sizlerden istiyorum. Göreceksiniz bu sene kuracağımız takım, önümüzdeki sene çok daha rahat şampiyonluklara ulaşacak. Allah sizden razı olsun. Kazadan beladan korusun. Bizi durdurabilecek tek şey, gördüğüm kadarıyla sakatlık, keza yaşadık."