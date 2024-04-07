Ali Koç aday olacak mı? Süper Kupa maçı öncesi açıkladı

07 Nisan 2024 20:43 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 20:50

Fenerbahçe Yönetimi ve U19 Takımı, Galatasaray ile oynanacak 2023 Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya ulaştı.

Mücadele öncesinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç adaylıkla alakalı açıklamalarda bulundu.

"Olağanüstü bir şey olmadığı durumda aday olmayacağımı söylemiştim. Bana göre şu an olağanüstü bir şey olmadı. Ama durum oraya gidiyor. Bu konuyu bayramdan sonra ele alacağız."

Ali Koç'un açıklamasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"TÜRKİYE KUPASI SİZİN OLSUN"

"Riyad'da oynanamayan kupanın oynanmasını isteyen ileten taraf Fenerbahçe Kulübü'dür. Beşiktaş Başkanı ile konuştum. 2010/2011 Süper Kupa maçının Şanlıurfa'da oynanmasını talep edeceğiz. Şanlıurfa halkının anlayışına sığınıyoruz." sözlerini sarfetti.

Ali Koç sözlerinin devamında; "Yayıncı kuruluş dürüst adil bir şekilde anlatacağına olayları bizim aleyhimize saatlerce yayın yapıyor. Neler yapmak istediğinizin farkındayım. Türkiye Kupası sizin olsun. Dünyada olmayan bir format önümüzdeki sezon Türkiye Kupası'na geliyor. Hem kendi camiamızı ayrıştırmak, hem Şanlıurfa vatandaşlarını ajite etmek için garip bir yayın yaptınız son 3 gündür. Bizim için sizin krediniz bitmiştir." dedi.

ALİ KOÇ'TAN TFF'YE TEPKİ

"Biliyor musunuz bütün U19 maçları cumartesi günü oynandı ama bizim maçımız pazar gününe alındı. Biz U19 maçını cumartesi oynamak için başvurduk. Kabul etmediniz. Fenerbahçe'ye zorluk çıkartmak için mi kabul etmediniz? Camiamıza çok dikkatli olmalarını uyanık olmalarını rica ediyorum. 3 günde ne kadar ayrıştırıldığınızı gördünüz.

Biz ligden çekilmeye dair her şeyi değerlendireceğimizi söyledik. Bu sezonun emeğini feda etmek istemediler. Önümüzdeki sezon Genel Kurul'da gereken adımları değerlendireceğiz dedik. Onu da yapıyoruz.

TFF'de seçim olacağını buraya gelirken öğrendik. Futbolu hiç anlamadıklarının bir ispatı daha veya kendilerine göre akıllıca bir plan. 18 Temmuz geldiği zaman yeni gelen yönetim yeni sezon öncesi doğru düzgün planlayamayacak. 18 Temmuz'da seçim yapılacağına hiç yapmamak daha iyi olurdu. Dikkaat ederseniz aday olmayacağız demiyorlar. Bugün kulüplerin istediği bu TFF'nin devam etmemesidir."

"DOSTLUK MESAJLARINI HİÇ SAMİMİ BULMUYORUM"

Ali Koç rakipleri hakkında; "Yıllarca tohumları ektiler ve bu ortamı sağladılar. Hedeflerine ulaşmakta o kadar mahirler ki, TFF'den kurullardan, hakemlerine kadar, tehditler oluşturarak kendilerine göre bir sistem kurmuşlar. Şanlıurfa ile ilgili söylediklerini hiç samimi bulmuyorum. Dostluk mesajlarını hiç samimi bulmuyorum. Benim en beğendiğim, bravo dediğim olay, bütün her şeyi kendi lehlerine çevirİyorlar. Şampiyonlar Ligi. Bu zihin yapısına laf atmak, ölmüş bir hastaya ilaç vermek gibi bir şey. Kendi maçlarından çok bizim maçlarımızla ilgileniyorlar. Biz Şanlıurfa'daki Fenerbahçe taraftarlarına borçluyuz. Biletlerin hepsini Fenerbahçe Kulübü satın aldı." dedi.