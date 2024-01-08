Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti 

08 Ocak 2024 19:33 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 20:27

Alman futbolunun ve Bayern Münih'in efsanevi ismi Franz Beckenbauer, 78 yaşında hayatını kaybetti. "İmparator" lakabıyla tanınan Beckenbauer, hem Almanya Milli Takımı hem de Bayern Münih'te önemli başarılar elde etmiş bir futbol simgesiydi.

Bayern Münih'te uzun yıllar başkanlık yapan ve son olarak onursal başkanlık görevini üstlenen Beckenbauer, futbol kariyerinde sayısız başarıya imza attı. İki kez Ballon D'Or ödülünü kazanan efsanevi futbolcu, aynı zamanda bir Dünya Kupası, bir Avrupa Şampiyonluğu ve üç Şampiyon Kulüpler Kupası zaferi yaşadı.

ŞENER ŞEN'İN REPLİĞİNDE GEÇİYORDU

1978 yapımı Neşeli Günler filminde Şener Şen'in canlandırdığı Ziya karakteri, kahvehanede tıraş bıçağı satarken Franz Beckenbauer'in de ismini kullanmıştı. Şener Şen, tıraş bıçağını pazarlarken, "İngiltere Kralı, rahmetli Başkan Kennedy, Taçsız Kral Pele, Beckenbauer, Kaleci Maier, Nadya Komanaçi, Brigitte Bardot, Fenerbahçeli Cemil. Hepsi şöhretlerini bu bıçağa borçludurlar." demişti.

FRANZ BECKENBAUER KİMDİR?

11 Eylül 1945'te Almanya'da doğan Franz Beckenbauer, eski futbolcu, teknik direktör ve yönetici görevlerinde bulunan Bayern Münih kulübünün eski başkanıdır. Beckenbauer'in lakabı "der Kaiser" (imparator) dur.

Liderlik özellikleri, baskın oyun karakteri ve ilk isminin Franz (Avusturya imparatorlarını hatırlatması) olması bu lakabı almasını sağlamıştır. Kariyerinin büyük bir bölümünde 5 numaralı formayı giydi, Cosmos takımında ise 6 numarayı aldı. Dünyanın en ünlü savunma oyuncularından biridir ve çağdaş libero kavramının da yaratıcısı olarak kabul edilir. Bütün futbol otoriteleri tarafından defanstan topla çıkışları, attığı çalımlarla en iyi ve en saygın oyuncular listesine girmiştir. Topa falsolu vuruşları da ünlüdür.

Bu takımın formasıyla sergilediği oyunlarla Alman Millî Takımı'na seçilirken, Avrupa'nın en iyi futbolcuları arasında gösterildi. Futbola modern libero kavramını getirdi. 103 kez ulusal takımda yer aldı, 50 kez Alman Millî Takımı'nın başında kaptan olarak sahaya çıktı. 1966 ve 1968'de Almanya'da, 1976'da Avrupa'da Yılın Futbolcusu seçildi. Bayern Münih formasıyla 4 kez Bundesliga, 4 kez Almanya Kupası, 3 Avrupa Şampiyon Kulüpler (1974, 1975 ve 1976), 1 kez de Avrupa Kupa Galipleri (1969) kupaları kazandı. 1972'de Avrupa Şampiyonu olan, 1974'te de Dünya Kupası sahibi olan Alman Millî Takımındaki başarılı futboluyla alkış topladı. Alman Millî Takımı'yla 1966 FIFA Dünya Kupası ve 1976 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda final oynadı.

1977-1980 yılları arasında futbol hayatını ABD'de, New York Cosmos kulübünde sürdürdü. Jübile maçında kendi kalesine gol attı.

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