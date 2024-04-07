Altay Trendyol 1. Lig'den küme düştü!

07 Nisan 2024 18:09 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 18:17

Son dakika! Arda Turan'ın Eyüpspor'u tarihinde ilk kez Süper Lig'de!

Son dakika! Arda Turan'ın Eyüpspor'u tarihinde ilk kez Süper Lig'de!

Trendyol 1. Lig'in 29. hafta mücadelesinde Eyüpspor ile Altay karşı karşıya geldi. Mücadele, 4-1'lik Eyüpspor galibiyeti ile tamamlandı.

Ev sahibi ekibin gollerini Bruno (2), Recep Niyaz ve Adrian Regattin (p) kaydederken, Altay'ın tek golü Deniz Kadah'ın ayağından geldi.

ALTAY, BİR ALT LİGE DÜŞTÜ

Bu sonuçla birlikte Eyüpspor puanını 67'ye çıkarttı ve Trendyol Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.

Altay ise 15 puanda kaldı ve İzmir ekibinin küme düşmesi kesinleşti. Siyah beyazlılar, gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek.

Kısa süre önce Bitexen Giresunspor'un da Trendyol 1. Lig'den düşmesi kesinleşmişti.