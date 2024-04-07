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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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07 Nisan 2024 18:09 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 18:17

Altay Trendyol 1. Lig'den küme düştü!

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Eyüpspor, Atay'ı 4-1 yenerek Süper Lig'e yükselirken Altay'ın ise bir alt lige düşmesi garantiledi.

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Altay Trendyol 1. Lig&#039;den küme düştü!

Trendyol 1. Lig'in 29. hafta mücadelesinde Eyüpspor ile Altay karşı karşıya geldi. Mücadele, 4-1'lik Eyüpspor galibiyeti ile tamamlandı.

Ev sahibi ekibin gollerini Bruno (2), Recep Niyaz ve Adrian Regattin (p) kaydederken, Altay'ın tek golü Deniz Kadah'ın ayağından geldi.

ALTAY, BİR ALT LİGE DÜŞTÜ

Bu sonuçla birlikte Eyüpspor puanını 67'ye çıkarttı ve Trendyol Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.

Altay ise 15 puanda kaldı ve İzmir ekibinin küme düşmesi kesinleşti. Siyah beyazlılar, gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek.

Kısa süre önce Bitexen Giresunspor'un da Trendyol 1. Lig'den düşmesi kesinleşmişti.

Kaynak: TGRT Haber
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