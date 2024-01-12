Anadolu Efes 7 maç sonra kazandı

12 Ocak 2024 23:18 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 23:27

Pleiss'in basketleriyle mücadeleye başlayan ev sahibi ekip karşısında İtalyan ekibi 7-0'lık bir seri yaparak kısa sürede oyunun üstünlüğünü ele geçirdi. Thompson'ın basketlerinin yanı sıra Pleiss'in de katkı vermesiyle 13-9 öne geçen Anadolu Efes, rakibinin üst üste hücumlardan boş dönmesini değerlendirerek farkı 8 sayıya (19-11) çıkardı. Rakibinin top kayıplarını iyi değerlendiren lacivert-beyazlılar, mücadelenin ilk çeyreğini 26-15 üstünlükle tamamladı.

İkinci çeyrek İtalyan ekibinin basketiyle başlarken, kısa sürede bir kez daha 7-0'lık seri yapan ev sahibi ekip, mola dönüşünde de Beaubois'in üç sayısıyla farkı 19 sayıya (36-17) çıkardı. İlk yarı boyunca agresif savunmayla rakibini hücumda zor durumda bırakan Anadolu Efes, yakaladığı fırsatları kolayca değerlendirdi ve soyunma odasına 50-29 galip gitti.

Mücadelenin ikinci yarısında Anadolu Efes 20 sayılık farkı uzun süre korurken İtalyan ekibi hızlı hücumlarda yakaladığı fırsatları bu bölümde de değerlendirmekte güçlük çekti. Rahat bir performans ortaya koyan ev sahibi ekip, son periyoda da 73-54 önde girdi.

Bryant ve Thompson'ın basketleriyle başladığı son çeyrekte üstünlüğünü devam ettiren Anadolu Efes, karşılaşmayı 24 sayı farkla 99-75 kazandı.