Anadolu Efes’in play-in turundaki rakibi belli oldu

13 Nisan 2024 00:25 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 00:33

Fenerbahçe'de kritik tarih belli oldu! İki aday var

Fenerbahçe'de kritik tarih belli oldu! İki aday var

THY EuroLeague'de normal sezonun son haftasında Virtus Bologna ve Baskonia karşı karşıya geldi.

Baskonia, deplasmanda Virtus Bologna'yı 95-91 mağlup ederek sezonu galibiyetle bitirdi.

Baskonia bu galibiyetle sezonu sekizinci, Virtus Bologna ise 10. sırada bitirdi. Bu sonucun ardından Anadolu Efes'in play-in'deki rakibi Virtus Bologna oldu.

PLAY-İN MAÇININ TARİHİ BELLİ OLDU

Anadolu Efes'in Virtus Bologna'yı konuk edeceği maç 16 Nisan Salı günü oynanacak.