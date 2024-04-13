13 Nisan 2024 00:25 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 00:33
Anadolu Efes’in play-in turundaki rakibi belli oldu
THY EuroLeague'de normal sezonu 9. sırada bitiren Anadolu Efes'in play-in'deki rakibi Virtus Bologna oldu.
Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
THY EuroLeague'de normal sezonun son haftasında Virtus Bologna ve Baskonia karşı karşıya geldi.
Baskonia, deplasmanda Virtus Bologna'yı 95-91 mağlup ederek sezonu galibiyetle bitirdi.
Baskonia bu galibiyetle sezonu sekizinci, Virtus Bologna ise 10. sırada bitirdi. Bu sonucun ardından Anadolu Efes'in play-in'deki rakibi Virtus Bologna oldu.
PLAY-İN MAÇININ TARİHİ BELLİ OLDU
Anadolu Efes'in Virtus Bologna'yı konuk edeceği maç 16 Nisan Salı günü oynanacak.
Kaynak: TGRT Haber