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13 Nisan 2024 00:25 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 00:33

Anadolu Efes’in play-in turundaki rakibi belli oldu

THY EuroLeague'de normal sezonu 9. sırada bitiren Anadolu Efes'in play-in'deki rakibi Virtus Bologna oldu.

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Anadolu Efes’in play-in turundaki rakibi belli oldu

THY EuroLeague'de normal sezonun son haftasında Virtus Bologna ve Baskonia karşı karşıya geldi.

Baskonia, deplasmanda Virtus Bologna'yı 95-91 mağlup ederek sezonu galibiyetle bitirdi.

Anadolu Efes’in play-in turundaki rakibi belli oldu - 1. Resim

Baskonia bu galibiyetle sezonu sekizinci, Virtus Bologna ise 10. sırada bitirdi. Bu sonucun ardından Anadolu Efes'in play-in'deki rakibi Virtus Bologna oldu.

PLAY-İN MAÇININ TARİHİ BELLİ OLDU

Anadolu Efes'in Virtus Bologna'yı konuk edeceği maç 16 Nisan Salı günü oynanacak.

Kaynak: TGRT Haber
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