Anadolu Efes'ten ASVEL deplasmanında kritik kayıp

16 Mart 2024 00:17 - Güncelleme : 16 Mart 2024 00:25

THY EuroLeague 29. hafta karşılaşmasında Fransız takım ASVEL'e konuk olan temsilcimiz Anadolu Efes, rakibine 84-80 mağlup oldu ve EuroLeague'deki 17. yenilgisini elde etti.

CLYBURN ANADOLU EFESTE EN SKORER OYUNCU OLDU

Temsilcimizde en skorer oyuncular Will Clyburn, Darius Thompson ve Tyrique Jones oldu. Will Clyburn, 16 sayı ile oynadı, 4 ribaund aldı ve 1 asist üretti. Thompson, 15 sayı ile oynarken Jones ise 14 sayı, 5 ribaund ve 1 asistle oynadı. Shane Larkin ise 10 sayı, 2 ribaund ve 4 asistle oynadı.

ANADOLU EFES'İN PLAY-IN ŞANSI