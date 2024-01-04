Anastasios Bakasetas Trabzonspor’dan ayrılıyor! İşte yeni adresi

04 Ocak 2024 21:14 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 21:23

Beşiktaş, ara transfer dönemi hazırlıklarına başladı. Kara Kartal, kadrosunu önemli bir isimle güçlendirmek için harekete geçti.

Beşiktaş, Anastasios Bakasetas için Trabzonspor'un kapısını çaldı. Fanatik'in haberine göre iki takım arasındaki görüşmeler başladı.

Başkanlar düzeyinde başlayan pazarlıkta Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Bakasetas'ın bonservis bedelini 1.5 milyon Euro olarak belirledi.

Beşiktaş ise bonservis bedeli olarak 1.5 milyon Euro'yu fazla buldu. Siyah-Beyazlılar, "Sözleşmesinin bitmesine 6 ay kalan bir oyuncu için 1.5 milyon Euro ödeyemeyiz" cevabını iletti.

BEŞİKTAŞ 500 BİN EURO ÖDEMEYE HAZIR

Beşiktaş'ın, Bakasetas için Trabzonspor'a 500 bin Euro ödemeye hazır olduğu kaydedildi. Ayrıca Bakasetas'ın da Siyah-Beyazlı kulübe transfer olmaya sıcak baktığı belirtildi.

BAKASETAS'IN BEKLEDİĞİ MAAŞ

Anastasios Bakasetas'ın Beşiktaş'tan talep ettiği maaş da belli oldu. Yunan yıldızın Hasan Arat yönetiminden 2 milyon Euro maaş beklediği kaydedildi. Fakat bu rakamın aşağı düşebileceği de belirtildi.

FATİH TERİM'İN BAKASETAS SÖZLERİ

Öte yandan Yunan yıldızı Panathinaikos ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Fatih Terim’de kadrosuna katmak istemişti. Terim imza töreninde Bakasetas ile ilgili soruyu, "Pasın ve oyunun kontrolünü yapmaya çalışacağım. Oyun felsefemi zaten siz biliyorsunuz. Bakasetas'ı getirmek istiyoruz" sözleriyle yanıtlamıştı.