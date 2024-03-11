Ancelotti'den Arda'ya övgü dolu sözler: Büyük bir yetenek

11 Mart 2024 04:12 - Güncelleme : 11 Mart 2024 04:13

Milli oyuncumuz Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk kez gol sevinci yaşadı. 90. dakikada oyuna dahil olan Arda'nın golü sosyal medyada gündeme oturdu. Real Madrid'in 4-0'lık galibiyetinden çok Arda Güler'in golü konuşuldu. Arda Güler ayrıca Real Madrid formasıyla attığı bu golün ardından La Liga tarihinde gol atan ilk 2005 ve sonrası doğumlu oyuncu olarak tarihe geçti.

Golden sonra tüm takım arkadaşları Arda'yı tebrik ederken, Türk futbolcunun sevincinin Santiago Bernabeu Stadı'ndaki tüm taraftarlara da yansıdığı, tribünlerden "Arda, Arda" tezahüratı yükselmişti.

ANCELOTTİ'DEN ARDA'YA ÖVGÜ

Anclelotti, maç sonunda sahada sarılarak tebrik ettiği Arda ile ilgili gelen bir soruya, "Çok az süre aldı ama bir şeyler yapacağından emindim. Büyük bir yetenek. Çok güzel bir gol oldu. Burada çok büyük bir geleceği var. Bundan çok eminiz." şeklinde konuştu.

"GÜLER, ANCELOTTİ'Yİ DİNLERSE YILDIZ OLACAK"

Marca gazetesi internet sitesinde, Ancelotti'nin Arda'ya sarılmasını "Güler, Ancelotti'yi dinlerse yıldız olacak." başlığıyla vererek, "Madrid taraftarı Güler sayesinde evlerine gülerek gitti. En azından Bernabeu'da kalanlar. Çünkü Madrid'in skora rağmen en iyi oyununu sergilememesinden çoğu stadyumdan ayrılmaya başlamıştı. Ancelotti, Bernabeu'nun mayıs yağmuru gibi beklediği Türk futbolcuyu, maçlarda çok az oynattı. Ancak Güler, verilen az fırsatı değerlendirmesini bildi. Takım arkadaşlarıyla paylaştığı gol sevincinin görüntüleri tek başına konuşur gibiydi." yorumunda bulundu.

As gazetesi de "Güler, partiyi bitirdi" başlığını atarak, "Madrid taraftarı, Leipzig maçından beri takımın oyunundan memnun değil. Taraftarları son dakikalarda Arda Güler'in sadece antrenmanlarda görülen bir gol atması teselli etti." ifadesini kullandı.

REAL MADRİD LİDERLİK KOLTUĞUNDA

Madrid ekibi 21. dakikada Junior Vinicius'un golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. 79 dakikada Vicente Guaita ve 88. dakikada Carlos Dominguez Caceres'in kendi kalelerine attığı gollerle skor 3-0'a geldi. Arda Güler'in golüyle maç 4-0 tamamlandı.

4-0'lık skorun ardından Real Madrid, puanını 69'a çıkardı ve liderlik koltuğunda yoluna devam etti. Celta Vigo ile 24 puanla 17 sırada yer alıyor.