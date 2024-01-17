Anderson Talisca'dan Beşiktaş itirafı!

17 Ocak 2024 22:49 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 22:49

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Anderson Talisca, siyah-beyazlı kulüple ilgili açıklamalarda bulundu Talisca, taraftarın gücünü övdü.

Anderson Talisca katıldığı bir yayında yaptığı açıklamada, "Stadyum içindeki etkileşim ve gürültü açısından dünyanın en güçlü taraftarı Beşiktaş taraftarıdır." dedi.

TİMO WERNER'İ HATIRLATTI

Brezilyalı oyuncu ayrıca, "2018'de Timo Werner gürültüye dayanamayıp stadyumdan ayrılmak istemişti." ifadelerini kullandı.

2016 ile 2018 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Talisca, 80 maçta 37 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.

Al Nassr ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı, Arabistan ekibinde 81 maça çıktı, 63 gol ve 10 asist yaptı.