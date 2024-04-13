Ankaragücü geriden gelip 3 golle kazandı

13 Nisan 2024 18:01 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 18:07

Süper Lig'de görev alacak Portekizli VAR hakemleri belli oldu

Süper Lig'de görev alacak Portekizli VAR hakemleri belli oldu

Mauro Icardi'nin Süper Kupa'da Fenerbahçe'ye attığı gol geçerli sayılacak mı?

Mauro Icardi'nin Süper Kupa'da Fenerbahçe'ye attığı gol geçerli sayılacak mı?

Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 32'nci haftasında Gaziantep FK'yı konuk etti. 1-0 geriye düşmesine rağmen pes etmeyen Ankaragücü, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Ali Sowe, 31. ve 68. dakikalarda Efkan Bekiroğlu kaydetti. Gaziantep FK'nın tek golünü ise 7. dakikada Jevtovic attı.

Bu sonuçla birlikte Ankaragücü puanını 37'ye yükseltirken üst üste 3. yenilgisini alan Gaziantep FK ise 31 puanda kaldı.

YABANCI VAR DEVREDE

Mücadelenin 24. dakikasında Ankaragücü Ali Sowe ile fileleri havalandırdı. Ancak VAR devreye girdi.

Mücadelede görev yapan yabancı VAR hakemi Mario Melero Lopez'in ofsayt kararıyla gol geçerli sayılmadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Maxim'in sağ çaprazdan ceza sahasına gönderdiği topu altıpastaki MKE Ankaragüçlü defans oyuncuları uzaklaştırdı. Penaltı noktası üzerinde meşin yuvarlağı önünde bulan Jevtovic'in şutunda top ağlara gitti: 0-1.

16. dakikada Morutan'ın ceza sahasına yakın bir noktadan kaleye gönderdiği sert şutta, topu kaleci Nita iki hamlede kontrol etti.

24. dakikada orta sahadan rakiplerini geçerek ceza sahası çizgisi üzerine gelen Bassogog, ceza sahasına giren Sowe pas verdi. Bu futbolcunun kaleci Nita'yı geçerek kaleye gönderdiği top filelerle buluştu. VAR'ın müdahalesinin ardından gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

31. dakikada MKE Ankaragücü beraberliği buldu. Morutan'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.

42. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Kitsiou'nun sert vuruşunda top Gaziantep FK'li defans oyuncularına çarparak havalandı. Altıpasın önünde meşin yuvarlakla buluşan Sowe'nin vuruşunda top üst direğe çarparak auta gitti.

45+1. dakikada ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Ali Kaan Güneren'in plase vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak dışarı çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi.