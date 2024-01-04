04 Ocak 2024 03:23 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 03:23
Arda 20 dakika ısındı, yine oyuna giremedi! Ancelotti'den açıklama geldi
Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber, Anadolu Ajansı
Real Madrid, Mallorca mücadelesinde rakibini tek golle geçerken Arda Güler mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı. Maçın ardından tecrübeli çalıştırıcı Carlo Ancelotti genç oyuncu için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Real Madrid'in Mallorca'yı ağırladığı mücadelede uzun süren sakatlığı sonrası ilk kez ilk 18'de kendisine yer bulan milli yıldız Arda Güler mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.
Maçın 67. dakikasında ısınmaya gitse de forma şansı bulamayan Güler için Carlo Ancelotti maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"YAKINDA SÜRE ALMAYA BAŞLAYACAK"
Ancelotti maç sonu açıklamasında, "Arda Güler, yakında süre almaya başlayacak. Arda çok genç, daha 18 yaşında. O, Real Madrid'in bugünü ve geleceği. Şu anda çok rahat durumda ve döndüğü için çok mutlu." ifadelerini kullandı.