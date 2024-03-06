İtalyan teknik adama büyük şok: Ancelotti hapse, Arda ilk 11'e

06 Mart 2024 12:59 - Güncelleme : 06 Mart 2024 14:53

Milli gururumuzun Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, aldığı bir haberle yıkıldı.

Madrid Savcılığı, İtalyan teknik adam hakkında 2014-2015 yıllarında toplamda yaklaşık 1 milyon euro vergi kaçırdığı gerekçesiyle bir soruşturma başlatmıştı.

GELİRLERİNİ BEYAN ETMEDİ

Devam eden soruşturma kapsamında savcılık, Carlo Ancelotti hakkında 4 yıl 9 ay hapis cezasında bulundu.

İddianameye göre ise dünyada ünlü İtalyan teknik adam, iş amaçlı olarak İspanya'da ikamet ettiğini ve adresinin Madrid'de olduğunu iddia etmesine rağmen, vergi beyannamelerinde sadece Real Madrid'den aldığı kişisel çalışma ücretini kaydetti ve başka kuruluşlara devrettiği imaj haklarının kullanımına karşılık gelen geliri beyan etmedi.

İspanya'da daha önceki yıllarda da Lionel Messi, Neymar gibi dünyaca ünlü isimler hakkında vergi kaçırma iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

ARDA GÜLER YORUMLARI GÜLDÜRDÜ

Öte yandan Carlo Ancelotti'nin hapis cezası alacağına dair haberlerin sosyal medyada yayılması üzerine bazı kullanıcılar, "Arda Güler artık istediği forma şansını bulacak', 'Ancelotti hapse, Arda ilk 11'e"' benzeri yorumlar yaptı.