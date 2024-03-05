Arda Güler gözü kararttı! Önünde iki seçenek var...

05 Mart 2024 10:16 - Güncelleme : 05 Mart 2024 11:28

Fenerbahçe formasıyla gösterdiği başarılı performans, Avrupa devlerinin dikkatini çekmişti. Devlerin uzun süre gözlemlediği genç yıldız, yoğun geçen transfer görüşmelerinin ardından La Liga ekibi Real Madrid'e transfer olmuştu.

Arda Güler'in İspanyol devine transfer olmasıyla birlikte bütün dünya genç yıldızı konuşmuştu. Ancak Güler, Real Madrid kariyeri istediği gibi başlamadı. Uzun süre sakatlıkla mücadele eden Güler, yine istediği forma şansını bir türlü bulamadı.

Real Madrid'de istediği forma şansısını bulamayan Arda Güler'in gözü karartıp çok konuşulacak bir karar almaya hazırlandığı öne sürüldü.

Güler'in, Beşiktaş-Galatasaray derbisi sonrası Kerem Aktürkoğlu'nun "İstanbul sarı kırmızı" ve Barış Alper Yılmaz'ın "Şen ola Cimbom, şen ola" paylaşımına beğeni atması gündeme bomba gibi düşmüştü. Güler'in bu hareketi Süper Lig'e göz kırpıyor olarak yorumlandı.

MADRİD, GÜLER'İ MİLAN'A KİRALAMAK İSTİYOR

Sosyal medyada Arda'nın Galatasaray'a kiralık geleceği iddiası hızla yayılırken Real Madrid'in de Güler'i Milan'a iki yıllığına kiralamak istediği öne sürüldü.

Ayrıca Borussia Dortmund, Sevilla, Mallorca ve Las Palmas da Arda ile ilgilendiği belirtildi.