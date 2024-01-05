05 Ocak 2024 18:58 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 19:00
Arda Güler sahalara geri dönüyor! İşte bekleyen tehlike
Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, Los Blancos ile ilk resmî maçına çıkmaya hazırlanıyor. Ancak ortada önemli bir tehlike de mevcut.
Art arda yaşadığı talihsiz sakatlıkları atlatan Arda Güler, son oynanan Mallorca maçında kadroda yer alsa da Ancelotti tarafından sahaya sürülmedi.
ARDA GÜLER SAHNE ALIYOR
Öte yandan Arda Güler'in yarın İspanya Kral Kupası son 32 turunda oynanacak Arandina-Real Madrid maçında ilk sürelerini alması bekleniyor.
Mundo Deportivo'da yer alan haberde Arda Güler'in söz konusu maçta forma giyeceği aktarılırken, Kral Kupası'nda bir önceki turda Cadiz'i eleyen Arandina'nın stadının zeminindeki bozukluklar dikkat çekti.