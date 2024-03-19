Arda Turan'a vergi kaçakçılığından dev ceza! 

19 Mart 2024 20:17 - Güncelleme : 19 Mart 2024 20:18

Barcelona, Atletico Madrid ve Galatasaray'ın eski futbolcusu Arda Turan, 2015 ve 2016 yıllarında İspanya'da iki kişisel vergiden kaçtması sebebiyle bir yıl hapis ve 633 bin Euro para cezasına çarptırıldı. Hapis cezası 2 yıldan aşağıda olduğu için sadece para cezasını ödemesine hükmedildi.

Arda Turan, anlaşma sağlanmasının ardından, Barcelona'da bulunan 13 numaralı mahkeme karşısında suçlamaları kabul etti. Kabul sonrası, yargıç Turan'ı her biri için altı aylık hapis cezasına çarptırdı, bu cezalar Kamu Hazinesine karşı işlenmiş iki ayrı vergi suçunu kapsarken toplamda 1 yıllık hapis cezası almış oldu.

633 BİN EURO PARA CEZASI

Ayrıca, mahkeme zararın giderilmesi gibi önemli hafifletici sebepleri dikkate alarak Turan'a iki ayrı para cezası verdi. Bu cezalar, 2015 mali yılı için 303 bin Euro ve 2016 yılı için 330 bin Euro tutarındaydı.

İddianameye göre, Turan Haziran 2015'e kadar Atletico Madrid'de ve ardından Ocak 2018'e kadar Barcelona'da oynadığı için, bu dönemlerde İspanya'da vergi mükellefiydi.

VERGİ BİLDİRİMİNDE BULUNMADI

İspanya medyasında yer alan habere göre; Arda Turan, kişisel gelir vergisi ödeme yükümlülüğüne rağmen, 2015 yılında İspanya'da vergi ödeme yükümlülüğünden kaçtı; zira hem oyuncu olarak hem de dünya çapındaki işletme karları için önemli bir gelir elde etmesine rağmen verginin öz değerlendirmesini sunmadı.

Turan 2016 yılında kişisel gelir vergisi beyannamesini vermiş olmasına rağmen, "dünya çapında elde ettiği imajının sömürülmesiyle bağlantılı önemli miktarda ekonomik geliri beyan etmemiştir" ifadelerine yer verildi.