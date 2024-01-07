Atatürk Olimpiyat Stadı'nda turnike skandalı! 10 bin Fenerbahçe taraftarları stadyuma 2. yarıda girdi!
Fenerbahçe'nin İstanbulspor ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı maç öncesi sarı-lacivertli taraftarların stadyuma alınmaması tepki topladı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 18. hafta mücadelesinde İstanbulspor deplasmanına konuk oldu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan mücadele öncesi stat kapılarında çok uzun kuyruklar gözlendi.
Olimpiyat Stadı Doğu Tribünü girişinde bulunan turnike bozulduğu ve Yaklaşık 10 bin Fenerbahçe taraftarı maçın 2. yarısında stadyuma girebildiği öğrenildi.
Bazı taraftarların stadyuma giremediği iddia edildi. Stadyum gişelerindeki uzun kuyruklar sonucu Fenerbahçe taraftarı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi aleyhine tezahüratta bulundu.
FENERBAHÇE FARKLI KAZANDI
Öte yandan, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 5-1 kazanırken sarı-lacivertli ekibin milli yıldızı Cengiz Ünder, 4 golle maça damgasını vurdu. Cengiz'in golleri; 6, 34, 44 ve 46. dakikalarda geldi.
Sarı lacivertli ekibin diğer golü 45+1'de Edin Dzeko'dan gelirken, İstanbulspor'un tek golünü 32. dakikada Muammer Sarıkaya kaydetti.
Skandalın gölgesinde Cengiz Ünder'den 'Olimpiyat' rekoru - Resim : 4
Bu sonuçla birlikte puanını 47'ye yükselten Fenerbahçe liderliğini korurken, İstanbulspor 5 puanla ligin son sırasında kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe evinde Konyaspor'u ağırlarken, İstanbulspor deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.