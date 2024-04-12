Avrupa Ligi'nde günün sürprizi Atalanta'dan! Liverpool'a fark attı...

12 Nisan 2024 02:56 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 02:57

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları oynandı. FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler'in düdük çaldığı İngiltere'nin Liverpool ile İtalya'nın Atalanta takımları arasındaki sürpriz yaşandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında Atalanta, deplasmanda Liverpool'u 3-0 yendi.

İtalya temsilcisine galibiyeti 38 ve 60. dakikalarda Gianluca Scamacca ile 83. dakikada Mario Pasalic'in golleri getirdi.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler oldu. Karşılaşmada Alper Ulusoy VAR, Abdülkadir Bitigen ise AVAR olarak görev aldı.

Milli futbolcu Zeki Çelik'in 90. dakika forma giydiği maçta ise Roma, 17. dakikada Gianluca Mancini'nin attığı golle Milan'ı 1-0 mağlup etti.

Organizasyonda rövanş maçları, 18 Nisan Perşembe günü yapılacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Milan (İtalya)-Roma (İtalya): 0-1

Liverpool (İngiltere)-Atalanta (İtalya): 0-3

Bayer Leverkusen (Almanya)-West Ham United (İngiltere): 2-0

Benfica (Portekiz)-Olimpik Marsilya (Fransa): 2-1