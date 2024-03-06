Avrupa maçı öncesi Fenerbahçe'ye sakatlık şoku! Yırtık tespit edildi 

06 Mart 2024 20:33 - Güncelleme : 06 Mart 2024 20:36

Fenerbahçe forması giyen Rodrigo Becao'nun kas grubunda yırtık tespit edildiği belirtildi.

Sports Digitale'den Yağız Savuncuoğlu'nun haberine göre, sarı-lacivertlilerin stoperi Rodrigo Becao’nun ameliyat edilen tendonun yanında bulunan kas grubunda Grade 2A yırtık tespit edildi.

KONFERANS LİGİ KADROSUNA ALINMAYACAK

Yarın akşam Konferans Ligi'nde Royale Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Rodrigo Becao'un kadroya alınması beklenmiyor.

AVRUPA MAÇINA ÖZEL HAZIRLANILDI

UEFA Konferans Ligi H grubunu lider tamamlayan Fenerbahçe, son 16 turunda Royale Union Saint-Gilloise ile yarın akşam kozlarını paylaşacak.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın yanı sıra takımın 3 tecrübeli yabancısı, Samandıra'da Konferans Ligi motivasyonu yapıyor.

Dzeko, Tadic ve Bonucci, takım arkadaşlarıyla yaptıkları konuşmalarda, "Biz güçlü bir ekibiz. Konferans Ligi'ni alabiliriz. Gruptan lider çıktığımızı unutmayın. Yapmamız gereken tek şey; motive olmak ve ne kadar çok istediğimizi göstermek. Bu kupada mücadele veren hiçbir takımdan daha aşağı kalır bir yanımız yok. Bu turu geçersek, finale kadar gidebiliriz" ifadelerini kullanıyor.

28 lig maçında 68 puan toplayan Union, 61 gol atıp kalesinde 29 gol gördü. Kartal bu maçta rotasyona gitmeyecek ve ideal kadrosuyla sahada olacak. Hatay maçında ısınan Fred'in de karşılaşmaya ilk 11'de başlaması bekleniyor. Dzeko'nun maç içindeki yorgunluğuna göre ilerleyen dakikalarda Batshuayi değişimi yaşanabilir.