Avrupa maçı öncesi İsmail Kartal'dan taraftara çağrı

14 Mart 2024 19:50 - Güncelleme : 14 Mart 2024 19:57

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, ilk karşılaşmada 3-0 mağlup ettiği Saint Gilloise ile kozlarını paylaşacak. Maç öncesi teknik direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

"İlk maçta ne kadar kaliteli bir takım olduğumuzu gösterdik. Maçı kazanmasını bildik. Çok güçlü, genç, sistem takımına karşı oynayacağımızı anlatmıştık. Çok güzel reaksiyon vererek bunu gerçekleştirdik. Bu akşam da kendi evimizde aynı ciddiyetle, aynı şekilde planımıza sadık kalarak, kendi oyunumuzu oynayıp turu geçmek istiyoruz"

"ÖNCE TURU GEÇELİM"

"Bu akşam burada taraftarımızla birlikte çeyrek finale çıktığımızda hangi takımla eşleşeceğimizi bekliyoruz. Tabii ki bu akşam turu geçmemiz gerekiyor. Önce bu akşamki turu geçelim, ondan sonrasına bakacağız"

"Bu kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz demiştim, ben aynı yerdeyim, gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz."

"Oyuncularımız, biz teknik heyet her şeyin farkındayız. Allah'ın izniyle biz bu sene şampiyon olacağız ve bu kupada gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz"

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