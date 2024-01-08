Aziz Yıldırım resmen duyurdu! Fenerbahçe'ye başkan adayı olacak mı?

08 Ocak 2024 18:35 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 18:37

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'deki başkanlık seçimlerine müdahil olduğunu yönünde çıkan haberlerin ardından açıklamalarda bulundu.

İş insanı Saadettin Saran'ın listesinde yer alan bazı isimlerle görüştüğü öne sürülen Yıldırım, "Bugün şahsım hakkında ortaya atılan, Fenerbahçe’nin başkanlık seçimine müdahil olma kararı aldığım ve Saadettin Saran’ın listesinde yer alan bazı isimlerle görüştüğüm yönündeki iddiaların tümü yalandır" dedi.

Aziz Yıldırım yaptığı yazılı açıklamada sarı-laciverli kulübün başkanlık sorunu değil 'sukunet' sorunu yaşadığını söyledi:

İş insanı Saadettin Saran’ın listesindeki isimlerle görüşme halinde olduğu iddialarının da gerçeği yansıtmadığını belirten Yıldırım şunları söyledi:

"Bugün şahsım hakkında ortaya atılan, Fenerbahçe’nin başkanlık seçimine müdahil olma kararı aldığım ve Saadettin Saran’ın listesinde yer alan bazı isimlerle görüştüğüm yönündeki iddiaların tümü yalandır.

Benim şu an için Fenerbahçe Başkanlığı’yla ilgili herhangi bir çalışmam olmadığı gibi, Saadettin Saran’ın listesinde yer alan hiç kimseyle de ben irtibat kurmadım.

"FENERBAHÇE'NİN BAŞKAN SORUNU YOK"

Yalnızca Saran’ın listesinde yer almayı planlayan 1 kişi, benim görüşlerimi dinlemek istedi ve ben de bir kaç kişinin huzurunda kendisiyle düşüncelerimi paylaştım.

Fenerbahçe’nin şu an bir başkan sorunu yoktur. Aksine, sükunete ihtiyacı vardır.

İsmim üzerinden yapılan bu tip yalan haberlerle prim yapılmaktadır. Ben herhangi bir planlama içerisinde olursam, bunu bizzat kamuoyuyla paylaşırım.

Şahsımın yaptığı bilgilendirmeler dışında yapılan bu tür yalan haberlere itibar edilmemesini rica ederim."