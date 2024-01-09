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    • 09 Ocak 2024 21:18 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 21:44

    Barcelona'nın genç oyuncusuna silahlı saldırı! Kilisede öldürüldü

    Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber

    Ekvador'un Barcelona takımında yetişen genç futbolcu Jair Lemos katıldığı cenaze töreninde öldürüldü.

    Cenaze

    Ekvador'un liman kendi Guayaquil'de yaşanan olayda Ekvadorlu futbolcu Jair Lemos, katıldığı cenaze töreninde öldürüldü.

    Ekvador Barcelona Spor Kulübü, genç oyuncularından Jair Lemos'a 8 Ocak Pazartesi günü cenaze töreninde silahlı saldırı yapıldığını açıkladı.

    Kulüpten yapılan resmi açıklama:

    Barcelona'nın genç oyuncusuna silahlı saldırı! Kilisede öldürüldü

    "Hayatı boyunca gençlik kategorilerimizde yer alan Jair Lemos'un ailesine ve dostlarına en derin taziyelerimizi sunuyoruz. En derin başsağlığı dileklerimizi sunarız. Bu zamanda acılarında yanımızda olan ailesine ve arkadaşlarına yürekten başsağlığı dileriz. Yükseklere uç Jair!"

    KİLİSEDE ÖLDÜRÜLDÜ

    Ailesinden alınan bilgiye göre; kilisede cenaze töreni yapılırken, motosikletle gelen tetikçilerin Lemos'u öldürdüğü öğrenildi. Genç oyuncu ölene kadar ateş eden faillerin bulunması için polis çalışmalarını sürdürüyor.

    Barcelona'nın genç oyuncusuna silahlı saldırı! Kilisede öldürüldü

    23 yaşındaki futbolcu en son Atletico Porteno'nun formasını giymişti. Sözleşmesi sona eren Lemos serbest oyuncuydu.



    Haberler>Spor>Barcelona'nın genç oyuncusuna silahlı saldırı! Kilisede öldürüldü
    Cenaze
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