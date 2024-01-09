Barcelona'nın genç oyuncusuna silahlı saldırı! Kilisede öldürüldü

09 Ocak 2024 21:18 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 21:44

Ekvador'un liman kendi Guayaquil'de yaşanan olayda Ekvadorlu futbolcu Jair Lemos, katıldığı cenaze töreninde öldürüldü.

Ekvador Barcelona Spor Kulübü, genç oyuncularından Jair Lemos'a 8 Ocak Pazartesi günü cenaze töreninde silahlı saldırı yapıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklama:

"Hayatı boyunca gençlik kategorilerimizde yer alan Jair Lemos'un ailesine ve dostlarına en derin taziyelerimizi sunuyoruz. En derin başsağlığı dileklerimizi sunarız. Bu zamanda acılarında yanımızda olan ailesine ve arkadaşlarına yürekten başsağlığı dileriz. Yükseklere uç Jair!"

KİLİSEDE ÖLDÜRÜLDÜ

Ailesinden alınan bilgiye göre; kilisede cenaze töreni yapılırken, motosikletle gelen tetikçilerin Lemos'u öldürdüğü öğrenildi. Genç oyuncu ölene kadar ateş eden faillerin bulunması için polis çalışmalarını sürdürüyor.

23 yaşındaki futbolcu en son Atletico Porteno'nun formasını giymişti. Sözleşmesi sona eren Lemos serbest oyuncuydu.







