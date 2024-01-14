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14 Ocak 2024 00:21 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 00:24

Başkan Umut Nayir'in transferini açıkladı! İşte yeni adresi

Pendikspor Başkanı Mahmut Türkoğlu, Fenerbahçe'nin forveti Umut Nayir'i transfer etmek üzere olduklarını söyledi.

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Başkan Umut Nayir&#039;in transferini açıkladı! İşte yeni adresi
Fenerbahçe, Pendikspor, Transfer

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Pendikspor Başkanı Mahmut Türkoğlu, Umut Nayir'in transferi için Fenerbahçe ile anlaştıklarını açıkladı.

Ajansspor'un haberine göre; Türkoğlu, "Umut Nayir'in kiralık transferi için Fenerbahçe ile anlaştık. Umut'la da anlaştık son detayları konuşacağız. Umut aksilik olmazsa pazartesi aramıza katılacak" dedi.

30 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Umut'un sarı lacivertli takımla 1+1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe'de 13 maça çıkan ve 165 dakika süre alan Umut Nayir'in gol ve asisti bulunmuyor.

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FenerbahçePendiksporTransfer
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