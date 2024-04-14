Bayer Leverkusen farklı kazandı! Tarihinde ilk kez şampiyon oldu

14 Nisan 2024 20:27 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 20:31

Bundesliga'nın 29. hafta mücadelesinde Bayer Leverkusen sahasında Werder Bremen'i 5-0 mağlup etti.

Leverkusen'e şampiyonluğu getiren goller 25. dakikada Boniface, 60. dakikada Xhaka ve 68. 83. ve 90. dakikalarda Wirtz'den geldi.

Bayer Leverkusen böylece bitime 5 hafta kala en yakını rakibi Bayern Münih'in önünde şampiyonluk ipini göğüsledi.

Bayer Leverkusen 120 yıllık tarihinde ilk kez şampiyon oldu. Xabi Alonso'nun öğrencileri kazandıkları kupa ile ligde Bayern Münih'in 11 yıllık hegemonyasına da son verdi.

Yenilmezlik serisini 43 maça çıkaran Bayer Leverkusen, Avrupa futbolunda Juventus'un rekorunu egale etti. Bayer Leverkusen bu maçlarda 38 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.