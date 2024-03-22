Bayer Münih Sacha Boey'nin biletini kesti! İngiliz devi yeşil ışık yaktı

22 Mart 2024 18:15 - Güncelleme : 22 Mart 2024 18:25

Ocak ayında Galatasaray'dan rekor bir bonservis bedeliyle Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'un, imzası kurumadan takımdan ayrılma ihtimali gündeme düştü. Almanya'da beklenen etkiyi gösteremeyen ve sakatlıklarla boğuşan Boey'un, Galatasaray'a geri dönme ihtimali de konuşulmaya başladı.

Alman basınında yer alan habere göre, Bayern Münih, bu sezon Almanya’ya damga vuran Bayer Leverkusen'in sağ beki Jeremie Frimpong'u kadrosuna katmak istiyor.

İNGİLİZ DEVELERİNDE YEŞİL IŞIK

Bayer Münih’in sportif direktörü Max Eberl, Frimpong'un kadroya katılmasıyla sağ bekte oluşacak kalabalığı dağıtmak istiyor. Ayrıca haberde İngiliz devleri Manchester United ve Arsenal'ın Fransız sağ bek için devreye girdiği aktarıldı.