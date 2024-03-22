Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Spor>Bayer Münih Sacha Boey'nin biletini kesti! İngiliz devi yeşil ışık yaktı
22 Mart 2024 18:15 - Güncelleme : 22 Mart 2024 18:25

Bayer Münih Sacha Boey'nin biletini kesti! İngiliz devi yeşil ışık yaktı

Ocak ayında Galatasaray'dan rekor bonservis bedeliyle Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'un Almanya macerası sona ermek üzere. Beklentilerin altında kalan Boey'un sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddia edildi.

Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber

Ocak ayında Galatasaray'dan rekor bir bonservis bedeliyle Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'un, imzası kurumadan takımdan ayrılma ihtimali gündeme düştü. Almanya'da beklenen etkiyi gösteremeyen ve sakatlıklarla boğuşan Boey'un, Galatasaray'a geri dönme ihtimali de konuşulmaya başladı.

Alman basınında yer alan habere göre, Bayern Münih, bu sezon Almanya’ya damga vuran Bayer Leverkusen'in sağ beki Jeremie Frimpong'u kadrosuna katmak istiyor.

Bayer Münih Sacha Boey'nin biletini kesti! İngiliz devi yeşil ışık yaktı - 1. Resim

İNGİLİZ DEVELERİNDE YEŞİL IŞIK

Bayer Münih’in sportif direktörü Max Eberl, Frimpong'un kadroya katılmasıyla sağ bekte oluşacak kalabalığı dağıtmak istiyor. Ayrıca haberde İngiliz devleri Manchester United ve Arsenal'ın Fransız sağ bek için devreye girdiği aktarıldı.

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...