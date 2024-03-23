Bayer Münih'te Kim Min Jae depremi! İşte yeni adresi

23 Mart 2024 20:35 - Güncelleme : 23 Mart 2024 20:43

Fenerbahçe'den Napoli'ye 18 milyon Euro'ya transfer olan ve İtalyan ekibiyle 33 yıl sonra unutulmaz bir şampiyonluk yaşayan Güney Koreli stoper Kim Min Jae, bu sezon başında 50 milyon Euro bedelle Bayern Münih'e transfer olmuştu.

Sezon başından beri istikrarlı bir şekilde ilk 11'de forma giyen Kim Min Jae, son haftalarda Bayern Münih'te ilk 11'deki yerini kaybetti ve bu durumdan memnun olmadığını açıklamıştı.

İNTER KİM MİN JAE İÇİN 50 MİLYON ÖDEMEYE HAZIR

La Gazzetta dello Sport'te yer alan habere göre Inter, sezon başında 50 milyon euroya Bayern'e transfer olan Kim Min Jae'yi transfer etmek istiyor.

Haberde Bayern Münih'in Kim Min Jae'yi yeni kadrosuna kattığı ve bu transfere izin verip vermeyeceği henüz netleşmedi. Güney Koreli oyuncu ise yedek kalması durumunda transfer olmayı istiyor.