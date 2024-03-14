Bayern Münih'in Sacha Boey planı! Almanya macerası kısa sürebilir

14 Mart 2024 20:48 - Güncelleme : 14 Mart 2024 21:08

Alman BILD gazetesinin haberine göre; Bayern Münih, Bayer Leverkusen'in bu sezon orta sahanın sağında değerlendirdiği Hollandalı sağ bek oyuncusu Jeremie Frimpong'u kadrosuna katmak istiyor.

Habere göre Bavyera ekibi, Frimpong'un sözleşmesinde yer alan 40 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır.

KADRO ŞANSI BULAMADI

Bu transferin gerçekleşmesi durumunda ara transfer döneminde 30 milyon Euro karşılığında Galatasaray'dan transfer edilen Sacha Boey ile yollar ayrılabilir. 23 yaşındaki oyuncunun hız konusunda büyük bir avantaja sahip olduğu belirtilirken, teknik ve taktik anlamda çok büyük eksikliklerinin olduğu ve bu nedenle formaya uzak kaldığı kaydedildi.

Sağ bek pozisyonunda şu an için değerlendirebileceği Mazraoui, Laimer ve Kimmich gibi isimler bulunan Bayern Münih'te, sezon sonunda da Leverkusen'de kiralık olarak forma giyen ve başarılı bir sezon geçiren Josip Stanisic takıma geri dönecek. Boey, Bayern Münih formasıyla şu ana dek yalnızca 2 maça çıkabildi.