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13 Mart 2024 18:10 - Güncelleme : 13 Mart 2024 18:15

Bayern Münih'te Sacha Boey pişmanlığı

Bayern Münih, Galatasaray’dan 30 milyon euro'ya aldığı sağ bek Sacha Boey'in yerine gelecek sezon farklı bir oyuncu almayı planlıyor.

Editör: Murat Makas / Kaynak: Milliyet
Bayern Münih&#039;te Sacha Boey pişmanlığı
Sacha Boey, Bayern Münih, Transfer

Şampiyonlar Ligi’ndeki performansıyla dikkat çeken ve Ocak ayında Galatasaray’dan 30 milyon euro karşılığında Bayern Münih’e transfer olan Sacha Boey forma alamıyor. Sakatlığını atlatan Boey, 8-1 biten Mainz maçında forma giymedi.

Milliyet'te yer alan haberde Galatasaray'dan 30 milyon Euro net bonservis ve 5 milyon euroluk bonuslar karşılığında Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, Almanya'da beklentilerin altında kaldı.

Bayern Münih'te Sacha Boey pişmanlığı - 1. Resim

BAYERN MÜNİH'İN PLANI

İtalya'da oynanan Lazio maçından sonra sakatlanan ve geçtiğimiz hafta sonu oynanan Mainz maçında geniş kadroya dahil edilen Sacha Boey, Bavyera ekibinde süre bulmakta zorlanıyor.

Gelecek sezon yeniden yapılanmaya gitmeye hazırlanan Bayern Münih, Sacha Boey'in bölgesine 40 milyon Euro'luk transfer yapmayı planlıyor.

Kaynak: Milliyet
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