Bayern Münih'te Sacha Boey pişmanlığı

13 Mart 2024 18:10 - Güncelleme : 13 Mart 2024 18:15

Şampiyonlar Ligi’ndeki performansıyla dikkat çeken ve Ocak ayında Galatasaray’dan 30 milyon euro karşılığında Bayern Münih’e transfer olan Sacha Boey forma alamıyor. Sakatlığını atlatan Boey, 8-1 biten Mainz maçında forma giymedi.

Milliyet'te yer alan haberde Galatasaray'dan 30 milyon Euro net bonservis ve 5 milyon euroluk bonuslar karşılığında Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, Almanya'da beklentilerin altında kaldı.

BAYERN MÜNİH'İN PLANI

İtalya'da oynanan Lazio maçından sonra sakatlanan ve geçtiğimiz hafta sonu oynanan Mainz maçında geniş kadroya dahil edilen Sacha Boey, Bavyera ekibinde süre bulmakta zorlanıyor.

Gelecek sezon yeniden yapılanmaya gitmeye hazırlanan Bayern Münih, Sacha Boey'in bölgesine 40 milyon Euro'luk transfer yapmayı planlıyor.