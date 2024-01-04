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    • 04 Ocak 2024 19:06 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 19:08

    Belçika’dan Galatasaray’a sürpriz ön libero! Raphael Onyedika'ya teklif yapıldı

    Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber

    Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Belçika ekibi Club Brugge'de forma giyen genç oyuncu Raphael Onyedika için teklif yaptığı iddia ediliyor.

    Belçika’dan Galatasaray’a sürpriz ön libero! Raphael Onyedika&#039;ya teklif yapıldı
    Galatasaray, Transfer

    Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

    Fransız basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Club Brugge'de forma giyen genç oyuncu Raphael Onyedika için teklif yaptı.

    İŞTE TEKLİFİN DETAYLARI

    22 yaşındaki oyuncu ile birçok kulübün ilgilendiği belirtilirken sarı kırmızılı takımın yaptığı teklifin detayları da yer aldı.

    Haberde Galatasaray'ın Nijeryalı oyuncu için Brugge'a 3 milyon euro kiralama, 12 milyon euro da satın alma opsiyonlu bir teklif yaptığı belirtildi.

    BELÇİKA EKİBİ GÖNDERMEK İSTEMİYOR

    Belçika ekibi, Nijerya ile Afrika Kupası'na gidecek olan genç oyuncusunu şimdilik satmayı düşünmediği ve bu teklife sıcak bakmadığı ifade edildi.

    Club Brugge, sözleşmesi 2027 yılına kadar devam edecek olan Onyedika için 2022 yılında Midtjylland'a 9.50 milyon euro ödemişti.

    Haberler>Spor>Belçika’dan Galatasaray’a sürpriz ön libero! Raphael Onyedika'ya teklif yapıldı
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    GalatasarayTransfer
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