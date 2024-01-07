Belhanda Galatasaray'ın maçını izlemeye geldi! İşte ilk açıklama

07 Ocak 2024 20:07 - Güncelleme : 07 Ocak 2024 20:11

Adana Demirspor'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşma sağlamayan Younes Belhanda, İsanbul'da tatilini sürdürürken Galatasaray ile Konyaspor arasında oynanan karşılaşmayı izlemeye geldi. Yıldız oyuncu maçtan önce açıklama yaptı. Detaylar...

''GALATASARAY MAÇINA BİR FUTBOLSEVER OLARAK GELDİM''

Galatasaray maçı öncesi Salim Manav'a özel açıklama yapan Belhanda, ''Henüz bir takımla anlaşmadım. Hakkımda hayırlısı olsun. Bugün Galatasaray maçına bir futbolsever olarak geldim. Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum.'' dedi.

Fatih Terim'in kendisiyle ilgili sözleri için ise gülümsedi ve "Teşekkür ederim" dedi.

FATİH TERİM BELHANDA SORUSUNU CEVAPLAMIŞTI

Adana Demirspor'dan ayrılan Younes Belhanda'nın yeni takımı merakla beklenirken deneyimli teknik direktör, düzenlediği basın toplantısında bu soruya açıklık getirdi. Terim, "Belhanda ve Bakasetas'ı Yunan takımına transfer etmeyi düşünüyor musunuz" sorusu üzerine, Adana Demirspor'dan ayrılan Faslı futbolcunun Katar'a gideceğini açıkladı. Tecrübeli teknik adam, Bakasetas için ise açıklama yapmadı.

"Transferin memleketi olmaz. Belhanda çok önemli, çok büyük oyunculardan bir tanesidir. Ama seçimini yaptı diye biliyorum ben. Büyük ihtimalle Katar'a gidiyor diye biliyorum. Ben kendi takımıma baktıktan sonra bir rapor vereceğim; bu arkadaşlar kalabilir, bunlar gidebilir, bu bölgelere oyuncu istiyorum diye"

TRABZONSPOR'DA BELHANDA SESLERİ

Adana Demirspor ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Younes Belhanda, Trabzonspor'un transfer listesinde. Trabzonspor'dan ayrılacağı konuşulan Bakasetas'ın yerine Belhanda bordo-mavililerin radarına girdi.