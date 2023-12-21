Beşiktaş-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ilk 11'ler

21 Aralık 2023 19:00 - Güncelleme : 21 Aralık 2023 22:15

Süper Lig'in 17. haftasında ligde yeni bir başlangıç yapmak isteyen Beşiktaş sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor.

Ligde oynadığı 15 mücadelenin 8'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 5'inde de mağlup olan Beşiktaş, hanesine 26 puan yazdırdı. Siyah-beyazlı takım, haftaya averajla 5. sırada girdi.

Bu sezon sergilediği performansla beklentilerin oldukça uzağında kalan ve ligdeki son maçında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan siyah-beyazlı takım, galip gelerek taraftarını sevindirmeye çalışacak.

Corendon Alanyaspor da Süper Lig'de 6 maçlık galibiyet özlemine son oynadığı müsabakada İstanbulspor'u 1-0 yenerek son verdi. Ligde 3 galibiyet, 5 beraberlik, 7 yenilgi yaşayan Akdeniz temsilcisi, 14 puan ve averajla 18. basamakta yer aldı.

İLK 11’LER

Beşiktaş: Mert, Onur, Amartey, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Chamberlain, Semih, Cenk, Muleka.

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Efecan, Fer, Novais, Oğuz, Richard, Agusto, Balkovec, Yusuf.

MAÇTAN ANLAR

1' Maçta ilk düdük çaldı.

9' Omar Colley, Cenk Tosun'un frikik vuruşunda savunmadan seken topu kaleye gönderdi ve takımını öne geçirdi. Gol ilk olarak iptal edilse de 3 dakika süren VAR kontrolünün ardından hakeme izleme tavsiyesi verildi. Orta hakem Ümit Öztürk pozisyonu izledikten sonra gol kararını verdi.

38' Yusuf, Daniel Amartey'in büyük hatasında topu ağlara gönderdi.

İlk yarı sona erdi.

47. dakikada Beşiktaş'ta sakatlanan Oxlade-Chamberlain, yerini Demir Ege Tıknaz'a bıraktı.

87. dakikada Janvier, takımını 2-1 öne geçiren golü boş kaleye kaydetti.

90. dakikada Carlos Eduardo, takımını 3-1 öne geçiren golü kaydetti.

İKİ TAKIM ARASINDA 15. RANDEVU

Beşiktaş, Corendon Alanyaspor ile 15. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında oynanan 14 maçın 10'unu siyah-beyazlı ekip kazandı, 2'sinden Alanyaspor galip ayrıldı. İki müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Söz konusu müsabakalarda Beşiktaş 31 kez fileleri havalandırırken, Alanyaspor ise 13 gol kaydetti.

Siyah-beyazlı ekip, sahasında Akdeniz temsilcisiyle yaptığı 7 mücadeleden de galip ayrıldı.

ÜÇ OYUNCUNUN SAKATLIĞI BULUNUYOR

Beşiktaş'ta Corendon Alanyaspor maçı öncesinde 3 futbolcunun sakatlığı devam ediyor.

Siyah-beyazlı takımda tedavileri devam eden Gedson Fernandes, Umut Meraş ve Necip Uysal'ın Alanyaspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.

Sakatlıklarını atlatan Arthur Masuaku, Milot Rashica, Mert Günok, Omar Colley ve Ante Rebic ise teknik direktör Rıza Çalımbay'ın şans vermesi halinde görev yapabilecek.

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ve Jean Onana ise kadro dışı bırakılmıştı.

BEŞİKTAŞ-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında bugün Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Maç beIN SPORTS'dan yayınlanacak.