25 Aralık 2023 18:53 - Güncelleme : 25 Aralık 2023 19:03
Beşiktaş aradığı teknik direktörü İtalya'da buldu! İşte gündemdeki isim...
Beşiktaş Rıza Çalımbay ile yolları ayırmasının ardından yeni hoca arayışlarını hızlandırdı. Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Filippo Inzaghi oldu.
Editör: Enes Köseoğlu / Kaynak: TGRT Haber
Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. beIN SPORTS'un haberine göre Beşiktaş, Filippo Inzaghi'yi adayları arasına ekledi.
An itibarıyla Salernitana'yı çalıştıran Filippo Inzaghi'nin İtalyan ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
INZAGHİ'NİN SALERNİTANA KARNESİ
Filippo Inzaghi'nin çalıştırdığı Salernitana, 17. haftası geride kalan Serie A'nın son sırasında yer alıyor.Salernitana ile 10 maça çıkan Filippo Inzaghi 2 galibiyet, 5 yenilgi ve 3 beraberlik alarak maç başına 0.9 puan ortalaması yakaladı.
Beşiktaş'ta Inzaghi dışında Cannavaro da listede yer alıyor.