Beşiktaş efsane yapacaktı, Galatasaray yıldız oyuncu için devreye girdi

08 Mart 2024 10:25 - Güncelleme : 08 Mart 2024 10:27

Süper Lig’de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray gelecek sezon için transfer planlaması yapıyor. Sarı-kırmızılı ekip, eski Beşiktaşlı oyuncu için nabız yoklayacak.

Arap basını, futbol kariyerine Al Nassr'da devam eden Anderson Talisca ile ilgili dikkat çeken iddia ortaya attı. Talisca'nın artık ayrılık aşamasında olduğu ve Al Nassr'da son sezonunu geçirdiği ifade edildi.

TİMUR'DAN HAMLE GELECEK

Daha önce 30 yaşındaki yıldız futbolcunun şartlarını soran Galatasaray'ın yeni sezonda Talisca için bir hamle yapması bekleniyor. Arap ekibinde yaşanacak köklü değişimin ardından Talisca'nın da niyetinin Avrupa'da devam etmek olduğu gelen haberler arasında.

Sambacı'nın, kulübüyle kontratı 2026 yılına kadar devam ediyor. Takvim'in haberine göre; Talisca ile ilgili süreci, ses getiren isimlere imza attıran Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur yönetecek.

TÜRKİYE'DE İZ BIRAKTI

10 numara, santrfor ve sağ kanatta oynayabilen Talisca, Beşiktaş'ta çıktığı 80 maçta 37 gol, 14 asist yaparak iz bırakmıştı. Yıldız futbolcunun, profesyonel kariyerinde 345 maçta 168 gol, 43 de asisti bulunuyor.

Çok başarılı bir sezon geçiren Anderson Talisca, Al Nassr'da görev aldığı tüm kulvarlardaki 25 maçta 25 gole imza atarken, 4 de asist yaparak kalitesini gösterdi. Yıldız oyuncu, Ronaldo ile birlikte takımın skor yükünü çeken isim olarak dikkati çekti.

AVRUPA ONU İZLİYOR

Futbola Avrupa'da devam etme planı olduğu belirtilen Anderson Talisca'ya, başta İngiltere olmak üzere, Almanya, İspanya ve Fransa'dan kulüpler ilgi gösteriyor. Brezilyalı oyuncunun güncel piyasa değeri 15 milyon Euro.